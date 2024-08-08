Украинец, на которого упал котел в Польше, умер: какое наказание понесет виновник

Врачи больше недели боролись за жизнь юноши

В Польше скончался 18-летний украинец Дмитрий, на которого сбросили газовый котел весом более 30 кг. Подозреваемому запретили работать на высоте и выезжать за пределы страны.

Об этом пишет "in Poland". Отмечается, что 51-летний мужчина каждый день должен приходить в отделение полиции и отмечаться.

После полученных травм от котла молодой человек находился в медикаментозной коме. Врачи провели несколько часовую операцию, пытаясь спасти парня. Однако 7 августа он скончался.

В то же время, по прогнозам медиков, даже если бы парень выжил, у него были бы серьезные проблемы со здоровьем из-за характера полученных травм.

В полиции добавили, что рабочему предъявлены обвинения еще до гибели юноши, ограничительные меры были следующие: запрет работать на высоте, выезжать за пределы страны и еженедельно появляться в отделении полиции. Теперь же после смерти украинца дело приобретает другой характер, включающий новое решение суда.

Напомним, что в Варшаве на 18-летнего украинца, шедшего по улице, упал газовый котел. Его сбросил с крыши один из рабочих. Как выяснилось, 51-летний подозреваемый не проследил, чтобы под крышей не ходили пешеходы. Возможно, ему просто не хотелось спускаться с ним по лестнице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Польша столкнулась с проблемами из-за нехватки украинцев.