Популярный мобильный оператор ответил, почему нет скидок для пенсионеров

Стоимость растет с 30 января

В Украине ощутимо растут тарифы на мобильную связь, в частности, о подорожании своих услуг объявил и мобильный оператор Vodafone. Пенсионеры просят сделать для них более дешевый тариф без доступа в интернет, однако компания отказывается.

О причинах отказа представители Vodafone рассказали в ответе на вопросы пользователя на своей Facebook-странице. Там жалуются на рост затрат.

Один из комментаторов призвал оператора создать специальный тариф для пожилых людей, не нуждающихся в пользовании интернетом. Он предлагает, чтобы плата за такой тарифный план была в пределах 100-150 гривен. Так как некоторые пенсионеры не могут платить 200-300 гривен за пользование мобильной связью.

"Наши затраты на поддержку и развитие сети выросли. Это связано с увеличением расходов на топливо, электроэнергию и закупку дополнительного оборудования, необходимого для поддержки работы сети в сложных условиях войны", — пояснили в Vodafone.

Стоит отметить, что ранее в Vodafone отмечали, что понимают важность доступных тарифов для пенсионеров. В компании добавили, что работают "над новыми решениями, чтобы сделать наши услуги доступными для разных категорий абонентов".

На сколько и когда вырастут тарифы Vodafone

Напомним, с 30 января стоимость четырехнедельного пользования мобильной связью и интернетом Vodafone растет на 40–70 гривен. В качестве "компенсации" пользователям будут предоставлять больший объем интернета. В среднем связь теперь будет стоить минимум 260 гривен.

Ранее эксперт по цифровым технологиям eQualitie Александр Глущенко объяснил "Телеграфу", почему так "хитро" растут цены на связь, нормально ли это, и сделал прогноз относительно будущих трендов: "Праздник халявы" за счет давних абонентов. "Киевстара", Vodafone и lifecell