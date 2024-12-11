В российском Таганроге прогремели мощные взрывы: под ударом мог оказаться авиазавод, работающий на войну (фото и видео)

Это предприятие уже было под ударом

В городе Таганрог Ростовской области России в ночь на 11 декабря прогремели взрывы, местные власти заявили о ракетной атаке, работала вражеская ПВО. Под ударом мог оказаться авиазавод, большая часть продукции которого имеет военное назначение.

"Сегодня (11 декабря, — ред.) ночью под ракетной атакой был Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется", — сообщил в Telegram временный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова перед этим предупреждала об атаке беспилотниками. Она призвала жителей найти место без окон и сесть на пол.

Как пишет Telegram-канал ASTRA, жители Таганрога сообщили о многочисленных взрывах и стрельбе. Все попало на фото и видео.

Местные жители утверждают, что атакован ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Г. М. Бериева). По открытым данным, ТАНТК им. Г. М. Бериева – это авиастроительное предприятие. Его главной испытательной базой является аэродром Таганрог-Южный.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Следует отметить, что ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге уже был под ударом. Тогда представитель Украинской добровольческой армии — Юг, глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук объяснял, что большое количество продукции этого предприятия имеет военное назначение.

Камбулова сообщила, что пострадавший во время атаки район окружен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км. Однако она не уточнила, о каком районе идет речь. Позже чиновница добавила, что повреждена котельная на улице Циолковского. Теплоснабжение отсутствует в 27 многоквартирных домах.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 11 декабря также прогремели мощные взрывы в российском Брянске. Предварительно беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российскому оператору магистральных нефтепроводов "Транснефть", в результате удара на объекте начался пожар.