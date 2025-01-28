ЕС хочет ускорить вступление Украины: озвучены планы на первую половину 2025 года

Всего кластеров шесть

Европейский союз намерен открыть два переговорных "кластера" с Украиной в первой половине 2025 года. Тем самым Брюссель хочет ускорить процесс вступления.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей блока. Отмечается, что для Украины вступление в ЕС стало бы крупным достижением.

"ЕС необходимо развивать дальше и принимать новых членов", — отметила главный дипломат ЕС Кая Каллас, добавив, что необходимо усиливать давление на Россию, чтобы приблизить завершение войны.

Киев уже юридически может начать переговоры о вступлении, но даже первый кластер не был начат. Всего же в переговорах 35 глав, разделенных на шесть кластеров.

"С технической точки зрения мы можем быть готовы открыть два кластера для Украины в первой половине года", — сказала еврокомиссар по расширению Марта Кос.

При этом, она отметила, что дальнейший прогресс Киева все же будет зависеть от согласия всех членов ЕС. А в настоящее время не все страны готовы ко вступлению Украины.

Как сообщалось ранее, Польша на полгода возглавила ЕС на основании ротационного председательства. Варшава определила энергетику, оборону и экономику, как свои главные приоритеты на этот период. При этом считается, что она уделит вопросам Украины куда больше внимания, чем до этого делала Венгрия.