Украина в этом году получит десятки миллиардов евро от ЕС

Европейский Союз в течение 2025 года планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро. Деньги будут предоставляться несколькими путями, в том числе через специальные фонды, программы и доходы от замороженных активов российского режима.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. Он заверил, что Евросоюз не оставит украинскую экономику без поддержки в этом году.

"ЕС оказывает финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility с 35 млрд евро на 2025 год", – заверил он.

Также Домбровскис написал, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе он провел встречу с вице-премьер-министром и министром экономики Украины Юлией Свириденко. Стороны обсудили расширение экономического сотрудничества и шаги по приближению Украины к единому рынку Евросоюза.

Как известно, замороженные российские активы служат обеспечением кредитов для Украины. Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены в качестве финансовой помощи от стран "Группы семи". Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

23 октября 2024 года Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в размере до 35 млрд евро. Деньги пойдут с налогов со сверхприбылей от замороженных активов России. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС. Великобритания в рамках этой же программы предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд). Эти средства пойдут на покупку необходимого военного оборудования.

24 октября 2024 46-й президент США Джозеф Байден подтвердил предоставление Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита на 50 миллиардов. Кредит гарантирован замороженными активами России, будет погашаться за счет доходов от них и является напоминанием так называемому "президенту" Владимиру Путину, что он не победит.