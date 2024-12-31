Венгрия передает Польше председательство в ЕС: почему это хорошая новость для Украины

По связанным с войной в Украине вопросам Варшава и Будапешт имеют противоположные позиции

В среду, 1 января, Польша на полгода возглавит Европейский Союз на основании ротационного председательства. Варшава определила энергетику, оборону и экономику, как свои главные приоритеты на этот период.

Связанные с войной в Украине вопросы будут больше всего отличать ее от страны предыдущего председательства – Венгрии. Об этом пишет чешское издание iRozhlas.

Польский премьер Дональд Туск будет продвигать новый жесткий пакет санкций против России. Он будет включать ограничения по определенным секторальным направлениям и ограничения на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

"Я ожидаю, что во время президентства Польша продолжит свой нынешний подход в отношении Украины, то есть свою поддержку и открытую враждебность по отношению к России", – прогнозирует для iROZHLAS.cz Якуб Ярачевский, координатор исследований берлинского аналитического центра Democracy Reporting International.

Также ожидается, что Польша примет меры против Пекина за его роль в поддержке российской агрессии. Акцент Варшавы на более бескомпромиссных шагах в отношении Китая имеет место, однако Евросоюз опасается применения санкций за пределами его сферы влияния.

Туск хотел бы как можно быстрее видеть Украину и Молдову в рядах ЕС. Поэтому ключевой темой для него будет развитие переговоров по вступлению с обеими странами. Ожидается, что во время председательства Польши удастся добиться быстрого прогресса в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что из-за пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ЕС может не продлить санкции против России. Орбан уже успел заявить европейским лидерам, что он-де "не готов" поддерживать продление санкций до момента, пока не пройдет инаугурация президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.