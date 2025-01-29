В Украину идет арктическое похолодание. Когда и где ударят морозы до -16

Сначала похолодание коснется западных областей

После аномально теплого января Украину ожидает резкое похолодание – температура воздуха местами опустится до -16 градусов Цельсия. Первая декада февраля принесет в страну настоящую зимнюю погоду с сильными морозами и холодными ночами.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. В частности, холодный фронт начнет заходить на территорию Украины уже 5 февраля.

Сначала похолодание коснется западных областей, тогда как на востоке, севере и юге будет еще удерживаться плюсовая температура.

Погода в Украине 6 февраля, Ventusky

Уже в ночь с 5 на 6 февраля в Карпатах столбики термометров опустятся до -9°C, а в Житомирской, Винницкой и Донбассе — до -5°C. На остальной территории ожидается от -4 до -1 градуса мороза.

Погода в Украине 7 февраля, Ventusky

Погода в Украине 8 февраля, Ventusky

Погода в Украине 9 февраля, Ventusky

Самая холодная погода ожидается в ночь на 9 февраля. В Винницкой и Житомирской областях температура снизится до -16 градусов. В центральных и южных областях будет несколько теплее – до -5°C.

Погода в Украине 10 февраля, Ventusky

Днем 9 февраля синоптики прогнозируют небольшое потепление до +1… +3 градусов. Однако уже на следующую ночь в Винницкой и Житомирской области снова ожидаются морозы до -15°C. В Донецкой и Луганской областях температура снизится до -10 градусов, а в центральных, северных и южных регионах — до -6°C.

Дневная температура 10 февраля поднимется до +1…+3 градуса почти по всей стране. Исключением останется Винницкая область, где удержатся морозы до -5 градусов. Согласно прогнозу, холодная погода продержится как минимум до середины месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько еще будет продолжаться аномально теплая погода в Украине. В январе температура воздуха существенно превосходит климатическую норму.