На новогодние открытки мировым лидерам от Зеленского потратили бюджетные деньги: о какой сумме речь

Тендер выиграла ФЛП Коваль, которая еще ни разу не проиграла

Государственное управление делами потратило на разработку электронной новогодней открытки для вручения главам иностранных государств 20 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Zakupivli.pro. Соответствующие услуги Банковой предоставила ФЛП Коваль Ольга Юрьевна.

В акте предоставления услуг от 26 декабря 2024 года указано, что предприниматель выполнила работы по разработке электронной новогодней открытки для вручения главам иностранных государств. Ее услуги оценили в 20 тысяч гривен.

В результате сотрудничества стороны не имеют друг к другу претензий.

К слову, начиная с октября 2024 года Коваль участвовала в пяти тендерах на платформе Prozzoro, и выиграла все пять. Общая сумма договоров составила 121 тысячу гривен.

Напомним, "Киевводоканал" решил потратить более двух миллионов на средства гигиены. Компания объявила тендер на поставку туалетной бумаги, носовых платков, салфеток и полотенец на сумму 2 016 650,98 грн.

Ранее "Тернопольводоканал" решил приобрести элитные смартфоны за бюджетные средства. КП объявило тендер на покупку четырех телефонов исключительно красного цвета. Причина выбора цвета осталась неизвестной.

Также мы сообщали, что в Днепре объявили тендер на услуги по содержанию и техническому обслуживанию объектов уличного освещения. Ожидаемая стоимость работ составляет 351,7 млн. грн.