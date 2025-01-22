Но только красного цвета. Коммунальщики Тернополя провели тендер на покупку iPhone

Насколько оправданы такие расходы остается только догадываться

Тернопольское коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" решило приобрести элитные смартфоны за бюджетные средства. На третий год полномасштабной войны КП объявило тендер на закупку четырех телефонов.

Согласно данным системы Prozorro, коммунальщики из Тернополя планируют потратить практически 41 тысячу гривен на приобретение трех смартфонов Samsung Galaxy A05 4/64 Black и одного смартфон Apple iPhone 13 128Gb исключительно красного цвета.

Тендер уже состоялся и победителем стало ООО "ВФ Ритейл", которое за 40 964 гривны должно поставить КП 4 смартфона.

Согласно данным системы YouControl ООО "ВФ Ритейл" было зарегистрировано 12.07.2017 года и его уставной капитал составляет 1 260 140 000 гривен.

Поставить смартфоны коммунальщикам компания должна была до 31 марта 2024 года.

Судя же по ценам в украинских интернет-магазинах, стоимость смартфона Samsung Galaxy A05 4/64 Black составляет 4200 гривен, а смартфона Apple iPhone 13 128Gb — 26 500 гривен.

Не сложно посчитать, что на приобретение телефонов должны были потратить 39 100 гривен, но никак не 40 960 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что руководство села на Полтавщине купило себе два дорогих iPhone за бюджетные деньги. Исполнительный комитет Пришибского сельсовета Кременчугского района объявил тендер на закупку премиальных смартфонов.