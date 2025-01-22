Какой дом можно купить в Куршевеле по цене обычного украинского тендера

Особняк расположен всего в 17 км к юго-востоку от Парижа

Во Франции расположен замок в стиле Людовика XIII, который был построен с 1617 по 1635 год. Этот особняк построил архитектор Жан Тирио для Шарля Дюре де Шеври, инспектора финансов Людовика XIII.

Как сообщает Tiny House, в 1720 замок был переоборудован в стиле Людовика XV, затем в 1748 маршал Саксенский обустроил большую галерею в центральной части здания.

Особняк стоит 8,795,900 долларов, в нем расположены 34 спальни и 34 ванны.

Замок общей площадью более 2000 м2 включает в себя на первом этаже большую приемную площадью 150 м2, столовую, два салона, библиотеку.

Сохранились все особенности периода: брусчатка, паркетный пол, деревянные изделия, камины. Кирпично-каменный замок отличается главным двором, окруженным сухими рвами и наличием каменного моста. На входе в парк расположены два квадратных павильона и большие ворота обозначают выход на Аллею почета. Рядом расположен лес, также там расположен пруд для украшения английского сада.

Этот особняк называется Chateau de Marechal de Saxe. Он расположен всего в 17 км к юго-востоку от Парижа.

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