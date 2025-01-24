Чиновники купили костюмы зайчика и котика по цене более 30 турникетов на Волыни

Тендер был проведен еще в конце декабря 2024 года

Территориальный центр предоставления социальных услуг Шацкого поселкового совета закупил ростовые костюмы в виде кота и зайчика по цене в 21100 гривен (с налогом на добавленную стоимость — Ред).

Соответствующий тендер опубликован на сайте закупок zakupivli.pro. Данный тендер проводился еще в конце декабря 2024 года, т.е, до наступления Нового года.

Тогда был куплен один ростовой костюм в виде кота и один ростовой костюм в виде зайчика Томы.

Для сравнения: в интернет-магазине tqdnipro.com почти за такую же цену можно купить 36 кровоостанавливающих жгутов типа "турникет" "Дніпро". Там они стоят 21 240 гривен.

В то же время стоимость турникетов зависит не только от интернет-магазина или продавца. Она зависит еще и от производителя товара.

К примеру, на сайте интернет-магазина paramedic.ua указано, что комплект из трех турникетов CAT стоит 18 297 гривен.

А вот на сайте интернет-магазина sich.ua 10 штук турникетов SICH стоят 20 000 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрпочта" планирует потратить более 612 тысяч гривен на размещение рекламы в вагонах городской и пригородной электричек Киева.

Также мы сообщали, что Национальная филармония Украины планирует заказать услуги по размещению и продвижению рекламы в соцсетях на 930 600 гривен.