Масштабный тендер в Днепре: город потратит 351 миллион на освещение улиц

Многомиллионный тендер объявили в Днепре

В Днепре объявили тендер на услуги по содержанию и техобслуживанию объектов уличного освещения. Ожидаемая стоимость работ составляет 351,7 миллионов гривен.

Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета начал прием предложений потенциальных подрядчиков 15 января. В обязанности будущего подрядчика будет входить комплексное обслуживание системы уличного освещения города. В частности, замена ламп, светильников и патронов при их выходе из строя. Исполнитель также должен оперативно устранять короткие замыкания, повреждения и обрывы в сети освещения. Соответствующий тендер размещен на площадке Zakupivli.

Среди технических задач – регулярный осмотр и проверка состояния осветительных сетей, покраска опор и тросов, восстановление поврежденных кабельных линий.

Все желающие поучаствовать в тендере могут подать свои предложения через систему электронных закупок. Подробная информация об условиях участия размещена на портале prozorro.gov.ua. Подать заявку можно до 28 января. Аукцион состоится в этот же день в 14.06. Выполнение работ будет финансироваться из городского бюджета Днепра.

Полный список услуг, которые обязуется предоставлять подрядчик, в документе.

Ранее "Телеграф" также писал, что на хранение данных из "Действия" хотят потратить 125 миллионов. Для действия должны создать индивидуальную облачную среду.