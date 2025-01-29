ВСУ получили некачественные флиски, которые поставила охранная фирма: расследование, фото

Поставщик предложил цену ниже себестоимости

Компания "Альфа Секьюрити", специализирующаяся на охранных услугах и электромонтажных работах, получила контракт на поставку флисовых курток для ВСУ.

На это обратил внимание Александр Соколовский, основатель "Текстиль-Контакта", одной из крупнейших в Украине текстильных компаний.

Государственный оператор тыла (ДОТ) провел тендер на закупку 96,5 тысячи флисовых курток на сумму 75 миллионов гривен. Случилось это в мае 2024 года. "Альфа Секьюрити" выиграла все лоты, предложив цену 732 гривны за единицу при ожидаемой стоимости 927 гривен. Компания задержала поставки и смогла передать всего 20 тысяч курток в конце года. Несмотря на это, ДОТ делает им предоплату, переводя деньги на казначейский счет, где сумма будет ждать, пока поставщик не предоставит акт выполнения поставок. С ними продлили договор до 28 февраля 2025 года.

В настоящее время другие отечественные производители начинают получать заказы на такие флиски, только от самих военных или волонтеров. Почему для военных нужно покупать флиски за частные средства, если все профинансировало государство? Если коротко — потому что они плохого качества.

По данным Федерации работодателей Украины, лабораторные исследования, проведённые в трех независимых лабораториях, выявили существенные нарушения качества поставленной продукции. Куртки не отвечают техническим требованиям по нескольким критическим параметрам: отсутствует антипилинговое покрытие, толщина материала меньше нормы, показатели воздухопроницаемости не достигают минимально допустимых значений (документ с подробностями ниже).

Дело в том, как отмечает Соколовский, "Альфа Секьюрити", скорее всего, не шила этих курток, а просто импортировала их из Китая или Вьетнама, а там не всегда волнуются о качестве. А чтобы пройти все лабораторные тесты, вероятно, подделала документы.

Некачественная флиска, которую поставила "Альфа Секьюрити"

Какой должна быть флиска, утвержденная ТУ МОУ

В ДОТ отреагировали на обвинения, заявив, что компании не предоставлялись предоплаты. Вместо этого был применен механизм аккредитивов через счета Госказначейства, предусматривающий оплату только после подтверждения поставки товара.

"Вопрос контроля качества входит в полномочия ЦУКЯ МОУ (Центральное управление контроля качества Министерства обороны Украины — Ред.), а если у вас есть факты подделки любыми компаниями документов — просим обращаться в правоохранительные органы.

ЦУКЯ МОУ, в рабочем порядке, согласно их функциональным обязанностям осуществляют рабочую выездную проверку, где берут выемку товара и опечатывают, после чего товар направляется в независимые аккредитованные лаборатории. Также органом ЦУКЯ МОУ осуществляется контроль при принятии товаров на ОЦЗ.

DOT в своей работе соблюдает законодательство Украины и руководствуется исключительно законами, постановлениями и приказами. Следовательно, для всех поставщиков устанавливаются уровни и одинаковые квалификационные требования для участия в закупках", — прокомментировали в ДОТ качество полученной продукции.

Закупка некачественных флисок состоялась параллельно с противостоянием между министром обороны Рустемом Умеровым и руководством Агентства оборонных закупок (АОЗ). Умеров уволил руководительницу АОЗ Марину Безрукову, обвинив ее в неэффективной работе и срывах закупок. Безрукова же говорит, что она просто не дает на себя давить и защищает независимость Агентства. Вместо этого Умеров назначил временным руководителем Арсена Жумадилова, который одновременно возглавляет Государственный оператор тыла (на основной работе он сейчас находится в отпуске).

По сути, это схожие структуры: ДОТ занимается обеспечением тыловых потребностей Вооруженных сил Украины. Агентство оборонных закупок закупает военную технику и боеприпасы для нужд нашей армии.

Впрочем, Наблюдательный совет АОЗ не признал решение Умерова и заявил о попытке установления ручного контроля над закупками. Ситуация привела к фактическому двоевластию в агентстве. Центр противодействия коррупции подал заявление НАБУ о возможном злоупотреблении властью со стороны министра обороны Умерова.

Ситуация настолько непростая, что эксперты и гражданские активисты разделились в оценках ситуации. Часть поддерживает действия министра, указывая на неэффективность работы АОЗ, другие видят угрозу независимости системы оборонных закупок.

Также ранее "Телеграф" писал, что после скандала с закупками Кабмин уволил заместителя Умерова.