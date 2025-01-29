ЗСУ отримали неякісні фліски, які поставила охоронна фірма: розслідування, фото

Постачальник запропонував ціну, нижчу за собівартість

Компанія "Альфа Сек'юріті", яка спеціалізується на охоронних послугах та електромонтажних роботах, отримала контракт на постачання флісових курток для ЗСУ.

На це звернув увагу Олександр Соколовський, засновник "Текстиль-Контакту", однієї з найбільших в Україні текстильних компаній.

Державний оператор тилу (ДОТ) провів тендер на закупівлю 96,5 тисяч флісових курток на суму 75 мільйонів гривень. Сталось це у травні 2024 року. "Альфа Сек'юріті" виграла всі лоти, запропонувавши ціну 732 гривні за одиницю при очікуваній вартості 927 гривень. Компанія затримала поставки і змогла передати лише 20 тисяч курток наприкінці року. Незважаючи на це, ДОТ робить їм передоплату, переводячи гроші на казначейський рахунок, де сума "чекатиме", поки постачальник не надасть акт виконання постачання. З ними продовжили договір до 28 лютого 2025 року.

У цей час інші вітчизняні виробники починають отримувати замовлення на такі фліски, тільки від самих військових або волонтерів. Чому для військових треба купувати фліски за приватний кошт, якщо все профінансувала держава? Якщо коротко — бо вони поганенької якості.

За даними Федерації роботодавців України, лабораторні дослідження, проведені у трьох незалежних лабораторіях, виявили суттєві порушення якості поставленої продукції. Куртки не відповідають технічним вимогам за кількома критичними параметрами: відсутнє антипілінгове покриття, товщина матеріалу менша за норму, показники повітропроникності не досягають мінімально допустимих значень (документ з подробицями нижче).

Річ у тім, як зазначає Соколовський, "Альфа Сек'юріті", скоріш за все, не шила цих курток, а просто імпортувала їх з Китаю чи В'єтнаму, а там не завжди переймаються про якість. А щоб пройти всі лабораторні тести, ймовірно, підробила документи.

Неякісна фліска, яку поставила "Альфа Сек'юріті"

Якою має бути фліска, затверджена ТУ МОУ

У ДОТ відреагували на звинувачення, заявивши, що компанії не надавалися передоплати. Натомість було застосовано механізм акредитивів через рахунки Держказначейства, який передбачає оплату лише після підтвердження поставки товару.

"Питання контролю якості входить до повноважень ЦУКЯ МОУ (Центральне управління контролю якості Міністерства оборони України — Ред.), а якщо у вас є факти підробки будь-якими компаніями документів — просимо звертатись до правоохоронних органів.

ЦУКЯ МОУ, в робочому порядку, згідно з їх функціональними обов’язками здійснюють робочу виїзну перевірку, де беруть виїмку товару та опечатують, опісля чого товар надсилається до незалежних акредитованих лабораторій. Також органом ЦУКЯ МОУ здійснюється контроль при прийнятті товарів на ОЦЗ.

DOT у своїй роботі дотримується законодавства України та керується виключно законами, постановами та наказами. Відтак для всіх постачальників встановлюються рівні та однакові кваліфікаційні вимоги для участі в закупівлях", — прокоментували у ДОТ якість отриманої продукції.

Закупівля неякісних флісок відбулася паралельно з протистоянням між міністром оборони Рустемом Умєровим та керівництвом Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Умєров звільнив керівницю АОЗ Марину Безрукову, звинувативши її у неефективній роботі та зривах закупівель. Безрукова ж каже, що вона просто не дає на себе тиснути і захищає незалежність Агенції. Натомість Умєров призначив тимчасовим керівником Арсена Жумаділова, який одночасно очолює Державний оператор тилу (на основній роботі він зараз перебуває у відпустці).

По суті це схожі структури: ДОТ займається забезпеченням тилових потреб Збройних сил України. Агенція оборонних закупівель ж закуповує військову техніку та боєприпаси для потреб нашої армії.

Втім, Наглядова рада АОЗ не визнала рішення Умєрова та заявила про спробу встановлення ручного контролю над закупівлями. Ситуація призвела до фактичного двовладдя в агенції. Центр протидії корупції подав заяву до НАБУ щодо можливого зловживання владою з боку міністра оборони Умєрова.

Ситуація настільки непроста, що експерти та громадські активісти розділилися в оцінках ситуації. Частина підтримує дії міністра, вказуючи на неефективність роботи АОЗ, інші вбачають загрозу незалежності системи оборонних закупівель.

Також раніше "Телеграф" писав, що після скандалу із закупівлями Кабмін звільнив заступника Умєрова.