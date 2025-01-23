Инфляция в Украине стремительно растет. Как НБУ поможет этому

Результаты должны появиться до конца 2025 года.

В Украине повысят учетную ставку до 14,5% годовых с 24 января 2025 года. Такое решение принял Национальный банк Украины (НБУ)

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, ставка повышается второй раз подряд. Ранее она составила 13,5%

"Для поддержки устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики Правление НБУ решило повысить учетную ставку на 1 п. п. до 14,5%", — сказал он.

По данным НБУ, в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом исчислении, что превысило предварительный прогноз НБУ. Ускорение инфляции продолжалось и в январе.

Отмечается, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности, эффектов низших прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, в частности, давления со стороны производственных затрат бизнеса. Инфляция достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться.

Ожидается, что в конце 2025 года инфляция замедлится до 8,4%, а в 2026 году – до 5%.

Отметим, что учетная ставка НБУ — один из ключевых инструментов монетарной политики, определяющий стоимость денег в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что в НБУ рассказали, сколько купюр и монет утилизировали в течение трех лет.