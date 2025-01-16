К вам вопросов нет, если вы не зарабатываете столько: кого коснутся ограничения на карточные переводы

Это для "тех игроков реального сектора экономики, которые пытаются заработать больше, а отдать меньше"

По расчетам Национального банка и по подтверждению банков, ограничения карточных переводов коснутся менее 1% украинцев. До введения ограничений на карточные переводы в законе о финансовом мониторинге говорилось, что граждане должны подтвердить доходы, превышающие 400 тысяч гривен.

Об этом в интервью "Мы — Украина" сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, если говорить об этих ограничениях, по нашим расчетам и по подтверждениям банков, установленные ограничения коснутся менее 1% граждан.

Рожкова отметила, что банк не будет ограничивать граждан в совершении сделки в случае наличия подтвержденных доходов.

То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления – это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 тысяч гривен или даже 400 тысяч гривен за определенный период, они не будут иметь к вам никаких вопросов,

Она добавила, что ограничения карточных переводов были направлены на "тех игроков реального сектора экономики, которые пытаются заработать больше, а отдать меньше".

Замглавы Нацбанка напомнила, что до введения ограничений на карточные переводы в законе о финансовом мониторинге говорилось, что граждане должны подтвердить доходы, превышающие 400 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев подал пакет законопроектов, предусматривающий налогообложение налогом на добавленную стоимость всех товаров, приобретаемых на зарубежных маркетплейсах, независимо от их стоимости В то же время ввозную пошлину по-прежнему планируют взимать с товаров, дороже 150 евро. От налогов освободят только посылки стоимостью до 45 евро, если их посылают физические лица без коммерческой цели.