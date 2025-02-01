Со врожденными пороками не мобилизуют: кого могут исключить из учета из-за состояния здоровья

Чтобы подтвердить диагноз, нужно собрать все необходимые медицинские документы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не пригодны к военной службе из-за состояния здоровья.

В частности, речь идет о мужчинах, имеющих врожденные пороки развития, хромосомные нарушения и деформации. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024г.

Согласно этому приказу, непригодными к службе признаются мужчины, имеющие:

врожденный порок развития нервной системы;

врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденный порок развития системы кровообращения;

врожденный порок развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

целиакия.

Также из воинского учета могут исключить, если:

врожденный порок развития половых органов;

врожденный порок развития мочевой системы;

врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Как получить освобождение от мобилизации

Чтобы подтвердить свою непригодность к военной службе, необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Она определяет степень пригодности и принимает окончательное решение по исключению из воинского учета. Для этого нужно предоставить все необходимые медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания.

Важно, что лица, исключенные из воинского учета, не подлежат мобилизации даже во время военного положения. Согласно новым правилам, их военно-учетные документы не изымают, а только ставят соответствующую отметку о непригодности к службе.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с одной почкой. Одним из оснований для освобождения от призыва являются серьезные нарушения работы почек и мочеполовой системы.