Зі вродженими вадами не мобілізують: кого можуть виключити з обліку через стан здоров’я

Щоб підтвердити діагноз, потрібно зібрати всі необхідні медичні документи

В Україні триває загальна мобілізація. Проте деякі категорії громадян непридатні до військової служби через стан здоров'я.

Зокрема йдеться про чоловіків, які мають вроджені вади розвитку, хромосомні порушення та деформації. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Згідно з цим наказом, непридатними до служби визнаються чоловіки, які мають:

вроджена вада розвитку нервової системи;

вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджена вада розвитку системи кровообігу;

вроджена вада розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія.

Також з військового обліку можуть виключити, якщо є:

вроджена вада розвитку статевих органів;

вроджена вада розвитку сечової системи;

вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Як отримати звільнення від мобілізації

Щоб підтвердити свою непридатність до військової служби, необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Вона визначає ступінь придатності та приймає остаточне рішення щодо виключення з військового обліку. Для цього потрібно надати всі необхідні медичні документи, які підтверджують наявність захворювання.

Важливо, що особи, виключені з військового обліку, не підлягають мобілізації навіть під час воєнного стану. Згідно з новими правилами, їх військово-облікові документи не вилучають, а лише ставлять відповідну відмітку про непридатність до служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з однією ниркою. Однією з підстав для звільнення від призову є серйозні порушення роботи нирок і сечостатевої системи.