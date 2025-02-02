Экономия до 10 грн. Где в Украине дешево купить куриные яйца

В январе они стоили немного дороже

В феврале 2025 года украинцы могут купить яйца по умеренным ценам. Еще месяц назад продукт стоил очень дорого.

"Телеграф" узнал, сколько стоит десяток яиц и где самые низкие цены на этот важный социальный продукт. По данным сайта Минфин, средние цены от 61 до 72 грн за 10 шт.

Хотя в январе 2025 года они стоили гораздо дороже. Да, украинцы были вынуждены платить от 68 до 72 грн за 10 шт.

Цены на яйца супермаркетах "Сильпо"

Яйца "Ясенсвит" "Настоящие великаны" С0, 10шт/уп стоит 66.49 грн.

Чуть дешевле будут стоить яйца С1 "Квочка" — 59.99 грн за 10шт.

Яйца куриные "Квочка" Premium С0 — 68.99 грн.

Цены на яйца супермаркетах "АТБ"

Яйца "Ясенсвит" "Настоящие великаны" С0, 10шт/уп стоит 64.40 грн.

Яйца С1 "Квочка" 10шт/уп стоит 58.70 грн.

Яйца "Своя линия" высшей категории 10шт/уп стоит 56.60.

Цены на яйца супермаркетах "NOVUS"

Яйца куриные "Квочка" С1 10шт — 61.29 грн.

Яйца куриные "Это — яйцо!" столовое С1 10шт — 63.56 грн.

Яйца куриные Ясенсвит С1 10шт — 64.99 грн.

Цены на яйца супермаркетах "Ашан"

Яйца куриные Auchan С0 10шт — 56.60 грн.

Яйца куриные Auchan С1 10шт — 54.60 грн.

Яйца куриные Наседка С1 10шт — 63.30 грн.

Яйца куриные Ясенсвит С1 10шт — 72.10 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких супермаркетах Украины можно купить самый дешевый сахар. Разница в ценах около 10 гривен.