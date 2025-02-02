Экономия до 10 грн. Где в Украине дешево купить куриные яйца
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В январе они стоили немного дороже
В феврале 2025 года украинцы могут купить яйца по умеренным ценам. Еще месяц назад продукт стоил очень дорого.
"Телеграф" узнал, сколько стоит десяток яиц и где самые низкие цены на этот важный социальный продукт. По данным сайта Минфин, средние цены от 61 до 72 грн за 10 шт.
Хотя в январе 2025 года они стоили гораздо дороже. Да, украинцы были вынуждены платить от 68 до 72 грн за 10 шт.
Цены на яйца супермаркетах "Сильпо"
- Яйца "Ясенсвит" "Настоящие великаны" С0, 10шт/уп стоит 66.49 грн.
- Чуть дешевле будут стоить яйца С1 "Квочка" — 59.99 грн за 10шт.
- Яйца куриные "Квочка" Premium С0 — 68.99 грн.
Цены на яйца супермаркетах "АТБ"
- Яйца "Ясенсвит" "Настоящие великаны" С0, 10шт/уп стоит 64.40 грн.
- Яйца С1 "Квочка" 10шт/уп стоит 58.70 грн.
- Яйца "Своя линия" высшей категории 10шт/уп стоит 56.60.
Цены на яйца супермаркетах "NOVUS"
- Яйца куриные "Квочка" С1 10шт — 61.29 грн.
- Яйца куриные "Это — яйцо!" столовое С1 10шт — 63.56 грн.
- Яйца куриные Ясенсвит С1 10шт — 64.99 грн.
Цены на яйца супермаркетах "Ашан"
- Яйца куриные Auchan С0 10шт — 56.60 грн.
- Яйца куриные Auchan С1 10шт — 54.60 грн.
- Яйца куриные Наседка С1 10шт — 63.30 грн.
- Яйца куриные Ясенсвит С1 10шт — 72.10 грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких супермаркетах Украины можно купить самый дешевый сахар. Разница в ценах около 10 гривен.