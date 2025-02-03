Выехал из Украины с приходом Зеленского: где сейчас "убитый" СБУ российский журналист Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко критиковал не только Путина, но и Зеленского

Аркадий Бабченко — известный российский журналист, который несколько лет жил в Украине и наделал шумихи в информационном пространстве инсценировкой своего убийства. После избрания Владимира Зеленского президентом Бабченко выехал из Украины и критиковал его. Однако обещал вернуться. Также он в 2023 году заявил, что за ним охотится СБУ.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Аркадий Бабченко и что о нем известно.

Аркадий Бабченко — что о нем известно

Аркадий Бабченко — российский и украинский журналист, который поддерживает Украину во время российского вторжения, однако живет за границей. Он родился в Москве 18 марта 1977 года, сейчас ему 47 лет.

Известно, что Бабченко служил в Вооруженных силах РФ, принимал участие в двух русско-чеченских войнах: в первой — как солдат срочной службы, во второй — по контракту. После воинской службы он работал журналистом. Сначала был военным корреспондентом "Московского комсомольца", потом работал корреспондентом на российских телеканалах, также сотрудничал с российскими газетами.

Аркадий Бабченко. Фото: Getty Images

В 2017 году, когда в России начались преследования журналистов, Аркадий Бабченко выехал из Москвы. Сначала он жил в Чехии, а потом в том же году переехал в Украину. Здесь он вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR. В августе 2018 года стал соведущим программы "Дело двоих" на радио "НВ". Однако в 2019 году после избрания Владимира Зеленского президентом Аркадий Бабченко выехал из Украины в Израиль.

Инсценировка убийства Бабченко

29 мая 2018 года средства массовой информации облетела новость об убийстве российского журналиста в Киеве. Сообщалось, что он вышел в магазин и был застрелен, а потом умер в карете скорой помощи. Эту информацию в тот же день подтвердили в Нацполиции. А позже были опубликованы также фото и видеодоказательства убийства Бабченко.

Аркадий Бабченко. Фото: Getty Images

Однако уже на следующий день, 30 мая, СБУ дала пресс-конференцию, на которой сообщили, что убийство Аркадия Бабченко было инсценировкой. Все это было нужно для того, чтобы предотвратить настоящее убийство журналиста, которое заказали спецслужбы РФ. На той пресс-конференции появился сам Бабченко — живой и здоровый. Тогда же сообщили, что эта спецоперация готовилась два месяца, а знали о ней только люди из ближайшего круга Бабченко.

Где сейчас Аркадий Бабченко

В ноябре 2019 года российский журналист Аркадий Бабченко выехал из Украины. Причиной такого решения он назвал избрание Владимира Зеленского президентом. Сначала он перебрался в Израиль, а позже стало известно, что Бабченко живет в Эстонии.

Вернуться в Россию он не может, так как в июле 2020 года его внесли в список террористов и экстремистов в РФ. А в 2023 году МВД России объявило его в розыск. В том же 2023 году журналиста в РФ внесли в список "иностранных агентов".

Аркадий Бабченко. Фото: Getty Images

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