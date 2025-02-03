Виїхав з України з приходом Зеленського: де зараз "убитий" СБУ російський журналіст Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко критикував не лише Путіна, а й Зеленського

Аркадій Бабченко — відомий російський журналіст, який кілька років жив в Україні та наробив галасу в інформаційному просторі інсценуванням свого вбивства. Після обрання Володимира Зеленського президентом Бабченко виїхав із України та критикував його. Проте обіцяв повернутись.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Аркадій Бабченко та що про нього відомо.

Аркадій Бабченко — що про нього відомо

Аркадій Бабченко – російський та український журналіст, який підтримує Україну під час російського вторгнення, проте живе за кордоном. Він народився у Москві 18 березня 1977 року, зараз йому 47 років.

Відомо, що Бабченко служив у Збройних силах РФ, брав участь у двох російсько-чеченських війнах: у першій – як солдат строкової служби, у другій – за контрактом. Після військової служби він працював журналістом. Спершу був військовим кореспондентом "Московського комсомольця", потім працював кореспондентом на російських телеканалах, також співпрацював із російськими газетами.

Аркадій Бабченко. Фото: Getty Images

У 2017 році, коли в Росії почалися переслідування журналістів, Аркадій Бабченко виїхав із Москви. Спочатку він жив у Чехії, а потім того ж року переїхав до України. Тут він вів програму "Prime: Бабченка" на телеканалі ATR. У серпні 2018 року став співведучим програми "Справа двох" на радіо "НВ". Проте у 2019 році після обрання Володимира Зеленського президентом Аркадій Бабченко виїхав із України до Ізраїлю.

Інсценування вбивства Бабченка

29 травня 2018 року засоби масової інформації облетіла новина про вбивство російського журналіста у Києві. Повідомлялося, що він вийшов до магазину та був застрелений, а потім помер у кареті швидкої допомоги. Цю інформацію того ж дня підтвердили у Нацполіції. А пізніше було опубліковано навіть фото та відеодокази вбивства Бабченка.

Аркадій Бабченко. Фото: Getty Images

Проте вже наступного дня, 30 травня, СБУ дала прес-конференцію, де повідомили, що вбивство Аркадія Бабченка було інсценуванням. Все це було потрібно для того, щоб запобігти справжньому вбивству журналіста, яке замовили спецслужби РФ. На тій прес-конференції з’явився сам Бабченко — живий і здоровий. Тоді ж повідомили, що ця спецоперація готувалася два місяці, а знали про неї лише люди із найближчого оточення Бабченка.

Де зараз Аркадій Бабченко

У листопаді 2019 року російський журналіст Аркадій Бабченко виїхав із України. Причиною такого рішення він назвав обрання Володимира Зеленського президентом. Спочатку він перебрався до Ізраїлю, а пізніше стало відомо, що Бабченко мешкає в Естонії.

Повернутися до Росії він не може, оскільки у липні 2020 року його внесли до списку терористів та екстремістів до РФ. А 2023 року МВС Росії оголосило його в розшук. У тому ж 2023 журналіста в РФ внесли також до списку "іноземних агентів".

Аркадій Бабченко. Фото: Getty Images

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