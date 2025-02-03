Україна не може відкладати добудову атомних блоків, - економіст
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Україна не може чекати кілька років на реалізацію нових проєктів
Дефіцит електроенергії вже зараз обмежує можливості української економіки. Без нових генеруючих потужностей країна не зможе запустити масштабні промислові проєкти, зокрема у військово-промисловому комплексі, що критично важливо для обороноздатності та економічного зростання.
Про це у коментарі заявив економічний експерт Олексій Кущ.
"Ми не можемо чекати кілька років на реалізацію нових проєктів із будівництва атомних блоків з нуля. Добудова Хмельницької АЕС на основі вже існуючих конструкцій та використання реакторів, які зараз простоюють у Болгарії, – це найшвидший і найефективніший спосіб розв’язати проблему дефіциту електроенергії", – зазначає Кущ.
В умовах війни та зростання енергоспоживання через потреби оборонної промисловості Україна не може покладатися лише на європейські ринки електроенергії.
"Імпорт електроенергії – це тимчасовий захід, а не стратегічне рішення. Ми ризикуємо отримати ситуацію, коли нестача електрики гальмуватиме розвиток критично важливих виробництв, від яких залежить обороноздатність країни", – підкреслює експерт.
Кущ наголошує, що купівля реакторів ВВЕР-1000 у Болгарії є економічно виправданим кроком, адже їхня інтеграція у вже існуючу інфраструктуру буде значно швидшою та дешевшою, ніж будівництво нових енергоблоків з нуля.
"Ці реактори повністю сумісні з українською енергосистемою, персонал має відповідну кваліфікацію, а технологічна база дозволяє швидко запустити їх в експлуатацію. В умовах, коли Україна витрачає мільярди на імпорт електроенергії, не використати цей шанс – безвідповідально", – додає він.
Нагадаємо, найближчим часом Верховна Рада має проголосувати законопроєкт щодо закупівлі атомних реакторів в Болгарії.