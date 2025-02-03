Україна не може відкладати добудову атомних блоків, - економіст

Україна не може чекати кілька років на реалізацію нових проєктів

Дефіцит електроенергії вже зараз обмежує можливості української економіки. Без нових генеруючих потужностей країна не зможе запустити масштабні промислові проєкти, зокрема у військово-промисловому комплексі, що критично важливо для обороноздатності та економічного зростання.

Про це у коментарі заявив економічний експерт Олексій Кущ.

"Ми не можемо чекати кілька років на реалізацію нових проєктів із будівництва атомних блоків з нуля. Добудова Хмельницької АЕС на основі вже існуючих конструкцій та використання реакторів, які зараз простоюють у Болгарії, – це найшвидший і найефективніший спосіб розв’язати проблему дефіциту електроенергії", – зазначає Кущ.

В умовах війни та зростання енергоспоживання через потреби оборонної промисловості Україна не може покладатися лише на європейські ринки електроенергії.

"Імпорт електроенергії – це тимчасовий захід, а не стратегічне рішення. Ми ризикуємо отримати ситуацію, коли нестача електрики гальмуватиме розвиток критично важливих виробництв, від яких залежить обороноздатність країни", – підкреслює експерт.

Кущ наголошує, що купівля реакторів ВВЕР-1000 у Болгарії є економічно виправданим кроком, адже їхня інтеграція у вже існуючу інфраструктуру буде значно швидшою та дешевшою, ніж будівництво нових енергоблоків з нуля.

"Ці реактори повністю сумісні з українською енергосистемою, персонал має відповідну кваліфікацію, а технологічна база дозволяє швидко запустити їх в експлуатацію. В умовах, коли Україна витрачає мільярди на імпорт електроенергії, не використати цей шанс – безвідповідально", – додає він.

Нагадаємо, найближчим часом Верховна Рада має проголосувати законопроєкт щодо закупівлі атомних реакторів в Болгарії.