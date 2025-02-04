В Днепре посреди войны потратят почти полмиллиона гривен на флаги (тендер)

Всего планируется купить 612 флагов

Власти оккупированного Угледара закупили сувенирную продукцию на "кругленькую" сумму, а Днепропетровский горсовет хочет потратить 430 тысяч гривен на флаги. Объявлен соответствующий тендер.

Информация об этом была опубликована в электронной системе государственных закупок. Прием предложений по этому тендеру продолжается до 11 февраля.

Как говорится в описании лота, коммунальное предприятие "Городское управление делами" Днепровского городского совета хочет приобрести 612 флагов на сумму 430 000 гривен. Они должны быть поставлены до конца текущего года.

Стоит отметить, что украинские госпредприятия не впервые удивляют странными закупками во время войны. Так, частное акционерное общество "Акционерная компания "Киевводоканал" решило потратить немалые средства на туалетную бумагу и носовые платочки. На третий год полномасштабной войны компания объявила тендер на средства гигиены на сумму более двух миллионов.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Черниговской области объявили интересный тендер более чем на 100 тысяч грн. Городской совет хочет потратить эти средства на покупку средств гигиены и презервативов.