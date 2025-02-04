Заправка принтеров в одном из вузов Днепра влетит в копеечку: там объявили интересный тендер

Работу должны выполнить до конца года

Национальный технический университет "Днепровская политехника" объявил публичную закупку на услуги по восстановлению и заправке картриджей. Ожидаемая стоимость тендера составляет 120 000 гривен.

Об этом стало известно из объявления на платформе "Prozorro". Прием предложений стартовал 3 февраля и продлится до 11 февраля 2025 года.

Согласно тендерной документации, победитель должен обслужить 49 принтеров. В частности, по условиям тендера предусматривается перевозка картриджей от заказчика. Перезарядку и восстановление картриджей участник осуществляет в своей мастерской.

Исполнитель должен не только заправить картриджей тонером, а также "заменить все необходимые детали, узлы, корпуса картриджей (только оригинальные корпуса)".

Выполнить работу победитель тендера должен не позднее 22 декабря 2025 года.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" не работает почти три года — с 24 февраля 2022-го, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако государственное предприятие осуществило закупку деталей для компьютеров.

Сумма тендера составляет 757 750 грн, свидетельствуют данные портала Zakupivli.pro. Аукцион прошел 7 января.

Закрытый аэропорт приобрел за бюджетные средства 61 серверный жесткий диск, 32 накопителя, 8 низкопрофильных видеокарт и 50 плат оперативной памяти.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве хотят потратить почти 5 млн грн только на планирование строительства служебного жилья. Финансирование осуществляется на средства государственного бюджета.