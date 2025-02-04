Трамп хочет редкоземельные металлы в обмен на помощь: сколько их вообще в Украине и каких

В Украине встречаются практически все редкоземельные металлы, но с их добычей есть нюансы

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить поставки редкоземельных металлов (РЗМ) из Украины в обмен на продолжение оказания помощи. Стоит отметить, что у Украины есть значительные запасы этих материалов, хотя некоторые месторождения сейчас находятся на оккупированной территории.

"Телеграф" расскажет, что это такое и почему Вашингтон ими заинтересовался. Стоит отметить, что на территории нашей страны находится около 5% так называемого "критического сырья" мира на сумму около 12 триллионов долларов. Это включает разные редкие материалы вроде лития или титана, которые, впрочем, к группе редкоземельных не относятся.

РЗМ же включают в себя скандий, иттрий и все лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций). Свое название они получили из-за того, что в природе они встречаются в виде оксидов и разбросаны в породе в низкой концентрации. При этом из-за сходства друг с другом их весьма сложно очистить и разделить.

Эти металлы обладают уникальными магнитными, люминесцентными и каталитическими свойствами, что делает их незаменимыми в высокотехнологичной промышленности, включая производство электроники, аккумуляторов, магнитов, лазеров и современной военной техники.

Стоимость металлов сильно колеблется из-за спроса и вида металла. Например, церий может стоить 5-10 долларов за килограмм, в то время как лютеций может достигать 10 000 долларов за килограмм. К тому же около 60% всех запасов РЗМ контролируется Китаем, а потому рынок зависит от него.

В Украине многие месторождения остались на оккупированных территориях, по состоянию на 2022 год сообщалось о потере контроля над примерно 33% залежей РЗМ. Однако среди подконтрольных областей известно о том, что их можно найти в:

Кировоградской области (Добровеличковское месторождение):

Днепропетровской области (Жёлтые Воды, Мазуровка, Сафоновка):

Житомирской области (Малиновское месторождение).

Также известно о залежах РЗМ на Закарпатье, но оценка их количества требует дополнительной разведки. Стоит отметить, что информация об объемах РЗМ не всегда выносится в публичное пространство и обычно является засекреченной.

Кроме того, многие месторождения являются не до конца разведанными, поскольку целенаправленно их не искали, а в основном они являются побочным продуктом при добыче лития, титана или некоторых других металлов. Интерес к их добыче возник лишь в последние годы.

Стоит отметить, что тема поставок редкоземельных металлов обсуждалась еще в прошлом году, когда президент Владимир Зеленский встречался с тогда еще кандидатом в президенты Трампом и представил ему "План победы".

Сообщалось, что Трампа в этом документе особо заинтересовали варианты добычи ресурсов в Украине и использование украинских войск для обеспечения безопасности в Европе вместо американских солдат.