Не "Ілля" и не "Іллю": как правильно обращаться на украинском к человеку с таким именем
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Следует запомнить, как правильно склоняется это имя в украинском языке
В украинском языке некоторые имена часто склоняют неправильно. Например, обращаясь к Илье может возникнуть вопрос, как будет звучать верно:"Ілля", Ілле", или может быть "Иллю".
"Телеграф" рассказывает, как правильно обратиться на украинском к человеку, который является носителем этого имени.
Отметим, что следует говорить "Ілле", а не "Ілля". По действующему правописанию, окончание звательного падежа "е". Во множестве верным вариантом будет "Іллі".
Как правильно спрягать имя "Ілля"
Украинское имя "Ілля" – мужского рода, имеет окончание -а(-я) в именительном падеже, единственного числа и принадлежит к мягкой группе. Исходя из этого, его нужно склонять, как существительное І формы спряжения, пишет OBOZ.UA.
- Родительний/дательный/местный – "Іллі"
- Пример: "Передайте це будь-ласка Іллі";
- Винительный – "Іллю"
- Пример: "Я піду покличу Іллю".
- Творительный – "Іллею"
- Пример: "Ми були там разом з Іллєю".
- "Кличний – "Ілле"
- Пример: "Ілле, підійди до мене якнайшвидше".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно писать отчество на имя Евгений. Существуют специфические формы, которые необходимо использовать правильно, в зависимости от ситуации.