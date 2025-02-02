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Не "Ілля" и не "Іллю": как правильно обращаться на украинском к человеку с таким именем

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Как в украинском языке обращаться к Илье Новость обновлена 02 февраля 2025, 15:48
Как в украинском языке обращаться к Илье. Фото Коллаж "Телеграфа"

Следует запомнить, как правильно склоняется это имя в украинском языке

В украинском языке некоторые имена часто склоняют неправильно. Например, обращаясь к Илье может возникнуть вопрос, как будет звучать верно:"Ілля", Ілле", или может быть "Иллю".

"Телеграф" рассказывает, как правильно обратиться на украинском к человеку, который является носителем этого имени.

Отметим, что следует говорить "Ілле", а не "Ілля". По действующему правописанию, окончание звательного падежа "е". Во множестве верным вариантом будет "Іллі".

Как правильно спрягать имя "Ілля"

Украинское имя "Ілля" – мужского рода, имеет окончание -а(-я) в именительном падеже, единственного числа и принадлежит к мягкой группе. Исходя из этого, его нужно склонять, как существительное І формы спряжения, пишет OBOZ.UA.

  • Родительний/дательный/местный – "Іллі"
  • Пример: "Передайте це будь-ласка Іллі";
  • Винительный – "Іллю"
  • Пример: "Я піду покличу Іллю".
  • Творительный – "Іллею"
  • Пример: "Ми були там разом з Іллєю".
  • "Кличний – "Ілле"
  • Пример: "Ілле, підійди до мене якнайшвидше".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно писать отчество на имя Евгений. Существуют специфические формы, которые необходимо использовать правильно, в зависимости от ситуации.

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