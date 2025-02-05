Оккупанты пересели на лошадей: в сети показали видео с "российскими штурмовиками"

У "второй армии мира" заканчивается техника

Активные темпы наступления россиян привели к тому, что они c 2022 года успешно потеряли более 15 тысяч единиц боевой техники. Теперь для штурма они используют гражданские автомобили и мотоциклы, но теперь они пошли еще дальше и пересели на лошадей.

Кадрами штурма поделился экс-нардеп Антон Геращенко в соцсети X. По его словам, оккупанты на кадрах родом из Республики Саха (Якутия).

На кадрах видно, как два солдата российской армии где-то на территории Украины едут на лошадях. Один из них говорит, что лошади послушные, а другой жалуется на то, что они медленные.

"Вторая армия мира" во всей красе. Откат ко временам Российской империи – в комплекте с кавалерией и призывом представителей национальных меньшинств как пушечного мяса", — прокомментировал видео Геращенко.

Он подчеркнул, что Саха очень богата на ресурсы, но местные жители живут очень бедно.

"Коренное население Саха воюет в Украине на краденых лошадях, а Москва наполняет свою казну доходами от их алмазов, золота, газа и нефти", — добавил он.

Стоит отметить, что тема деградации российской армии неоднократно поднималась в последние годы. А в интернете даже можно найти мемы, посвященные этой теме.

По данным Oryx, лишь задокументированные потери боевой техники россиянами превысили 15 тысяч единиц. При этом по оценке Forbes, заводы РФ способны ежегодно производить около 200 новых БМП-3, около 90 танков Т-90М и несколько сотен других бронемашин.

В основном пополнение техники происходит за счет использования старых советских запасов, однако они тоже постепенно исчерпываются. Поэтому на фронте можно увидеть даже образцы, которые были произведены в 50-60-е годы, а также гражданскую технику.

Как сообщалось ранее, согласно подсчетам аналитиков, на базах хранения у россиян остается от 41% до 52% техники. Однако большая часть не пригодна к использованию и пойдет разве что на запчасти.