Окупанти пересіли на коней: у мережі показали відео з "російськими штурмовиками"

У "другої армії світу" закінчується техніка

Активні темпи наступу росіян призвели до того, що вони з 2022 року успішно втратили понад 15 тисяч одиниць бойової техніки. Тепер для штурму вони використовують цивільні автомобілі та мотоцикли, але тепер вони пішли ще далі та пересіли на коней.

Кадрами штурму поділився екснардеп Антон Геращенко у соцмережі X. За його словами, окупанти на кадрах родом із Республіки Саха (Якутія).

На кадрах видно, як двоє солдатів російської армії десь на території України їдуть на конях. Один із них каже, що коні слухняні, а інший скаржиться на те, що вони повільні.

"Друга армія світу" у всій красі. Відкат до часів Російської імперії — у комплекті з кавалерією та закликом представників національних меншин як гарматного м’яса", — прокоментував відео Геращенко.

Він наголосив, що Саха дуже багата на ресурси, але місцеві жителі живуть дуже бідно.

"Корінне населення Саха воює в Україні на крадених конях, а Москва наповнює свою скарбницю доходами від їхніх алмазів, золота, газу та нафти", — додав він.

Варто зазначити, що тема деградації російської армії неодноразово порушувалася останніми роками. А в інтернеті навіть можна знайти меми, присвячені цій темі.

За даними Oryx, лише задокументовані втрати бойової техніки росіянами перевищили 15 тисяч одиниць. При цьому, за оцінкою Forbes, заводи РФ здатні щорічно виробляти близько 200 нових БМП-3, близько 90 танків Т-90М і кілька сотень інших бронемашин.

В основному поповнення техніки відбувається за рахунок використання старих радянських запасів, проте вони також поступово вичерпуються. Тому на фронті можна побачити навіть зразки, зроблені в 50-60-ті роки, а також цивільну техніку.

Як повідомлялося раніше, за підрахунками аналітиків, на базах зберігання у росіян залишається від 41% до 52% техніки. Однак більшість не придатна до використання і піде хіба що на запчастини.