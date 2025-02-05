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Реакция должна быть быстрой: экономист назвал два способа контроля гастарбайтеров в Украине

Автор
Игорь Тимофеев
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Мигранты из Бангладеш охотно нанимаются на работу за границей
Мигранты из Бангладеш охотно нанимаются на работу за границей. Фото Getty Images

Украине не хватает рабочих рук, но оставлять ситуацию на самотек тоже нельзя

Привлекая на работу в Украине трудовых мигрантов из Африки и Азии, работодатели должны уделять максимум внимания вопросам безопасности. И тут следует использовать опыт Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, где принимающая сторона несет ответственность за гастарбайтеров.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий. Он пояснил, что должна действовать система штрафов за несоблюдение правил.

Больше читайте в публикации: "Другого выхода нет? Почему не стоит бояться мигрантов из Азии и Африки и как не повторить чужие ошибки".

Эксперт пояснил, что также должна быть четко определена ответственность самих мигрантов.

— Неадекватное поведение иностранцев в чужой стране, их отношение к местному населению и работодателям должно караться двумя способами: через систему штрафов и систему депортации, — считает Гайдуцкий.

Предпочтительно, чтобы система депортации была максимально быстрой, как это реализовано в ОАЭ. К примеру, в Дубае в аэропорту создан отдельный терминал. Через него каждый день могут высылать из страны до трехсот человек [цифра зависит от времени года и экономического цикла].

После депортации человек может вернуться в страну, уплатив штраф, но это зависит от серьезности правонарушения.

Кроме того, по словам специалиста по миграционной политике, местное население также должно нести ответственность за неадекватное отношение к иностранцам, которые приехали работать или отдыхать.

— Не должно быть никаких проявлений расизма. Это касается как физических лиц, так и юридических лиц. Например, ситуация, когда вход в супермаркет разрешен только украинцам, неприемлема и является проявлением расизма. Общество почему-то считает, что рабочие места, экономические ресурсы и возможности должны быть предназначены исключительно для граждан Украины, а не для иностранцев, — говорит Андрей Гайдуцкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье предприятие завозит рабочих из Бангладеша, и объяснил, как отреагировали в службе занятости.

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#Мигранты #Гастарбайтеры #Трудовые мигранты #Трудовая миграция #Андрей Гайдуцкий