Реакция должна быть быстрой: экономист назвал два способа контроля гастарбайтеров в Украине

Украине не хватает рабочих рук, но оставлять ситуацию на самотек тоже нельзя

Привлекая на работу в Украине трудовых мигрантов из Африки и Азии, работодатели должны уделять максимум внимания вопросам безопасности. И тут следует использовать опыт Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, где принимающая сторона несет ответственность за гастарбайтеров.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий. Он пояснил, что должна действовать система штрафов за несоблюдение правил.

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Эксперт пояснил, что также должна быть четко определена ответственность самих мигрантов.

— Неадекватное поведение иностранцев в чужой стране, их отношение к местному населению и работодателям должно караться двумя способами: через систему штрафов и систему депортации, — считает Гайдуцкий.

Предпочтительно, чтобы система депортации была максимально быстрой, как это реализовано в ОАЭ. К примеру, в Дубае в аэропорту создан отдельный терминал. Через него каждый день могут высылать из страны до трехсот человек [цифра зависит от времени года и экономического цикла].

После депортации человек может вернуться в страну, уплатив штраф, но это зависит от серьезности правонарушения.

Кроме того, по словам специалиста по миграционной политике, местное население также должно нести ответственность за неадекватное отношение к иностранцам, которые приехали работать или отдыхать.

— Не должно быть никаких проявлений расизма. Это касается как физических лиц, так и юридических лиц. Например, ситуация, когда вход в супермаркет разрешен только украинцам, неприемлема и является проявлением расизма. Общество почему-то считает, что рабочие места, экономические ресурсы и возможности должны быть предназначены исключительно для граждан Украины, а не для иностранцев, — говорит Андрей Гайдуцкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье предприятие завозит рабочих из Бангладеша, и объяснил, как отреагировали в службе занятости.