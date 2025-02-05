Иного выхода нет? Почему не стоит бояться мигрантов из Азии и Африки и как не повторить чужие ошибки

Новоприбывшие из дальних стран могут спасти экономику

Пока сотни тысяч украинцев защищают страну на поле боя, предприятия сталкиваются с острой нехваткой рабочих рук. Часть бизнеса делает ставку на технологические решения, стремясь максимально заменить ручной труд автоматизированными системами. Другие же делают первые шаги к привлечению трудовых мигрантов из бедных стран.

Действительно ли в украинских коллективах появятся коллеги из Азии и Африки, повлияет ли это на уровень зарплат? И почему привлечение таких работников может быть выгодным решением не только для рынка труда, но даже для фронта?

Об этом "Телеграф" спросил доктора экономических наук, специалиста по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрея Гайдуцкого.

"Другого выхода нет"

Дочернее предприятие "Ламелла" из Тячева в Закарпатье стало одним из первых, кто открыто заявил о планах закрыть свои вакансии иностранцами. Компания, производящая мебель, уже ведет переговоры с МИД по трудоустройству 160 рабочих из Бангладеш. Для их размещения уже приобретена и переоборудована гостиница.

Коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан признается : украинцы неохотно идут работать, поскольку для этого нужно становиться на учет в ТЦК. Компания предоставляет бронь, однако это может сделать только для 50% мужчин. Некоторые работники уже мобилизованы и служат. Среди них есть раненые, прошедшие демобилизацию.

Какую-то часть работ выполняют женщины, но физически трудные задачи, например, установка крышки стола на отделочный станок, им не по силам.

Работа на ГП «Ламелла»

В поисках выносливых работников предприятие вышло на международное рекрутинговое агентство и решило открыть двери для рабочих из Южной Азии.

Это, однако, далеко не первый и определенно не последний кейс для Украины. Это скорее начало нового тренда на рынке труда. В то же время, цифра в 8 миллионов экономически неактивных граждан, которой часто оперируют, когда говорят о неиспользованном внутреннем потенциале, является достаточно условной статистикой.

Как говорит "Телеграфу" специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий, это постсоветский термин, от которого следует отходить.

— Поскольку есть немало лиц, не работающих из-за наличия сбережений или других обстоятельств. К примеру, в эту категорию попадают беременные женщины, заключенные, люди с тяжелыми заболеваниями, — говорит он.

По его словам, опыт развитых стран показывает, что даже если создать миллион вакансий на сто тысяч человек, все вакансии заняты не будут.

Андрей Гайдуцкий: "У каждого человека есть свои причины для бездействия, и мы не всегда задумываемся об этом"

Очевидно, другое — украинские компании в условиях затяжной войны сталкиваются с нехваткой кадров. Нашему бизнесу сейчас не хватает 3 млн. работников, это 32% персонала. И пригласить рабочих из других стран, которые без колебаний согласятся работать за украинские зарплаты, может быть благословением.

Кроме того, такая модель, несмотря на все сложности, может быть экономически выгодна.

— Обычно бизнес не нанимает работников самостоятельно; он использует рекрутеров. Рекрутерам платят за услуги, которые стоят от одной до трех месячных зарплат в зависимости от категории работника. Далее бизнес платит заработную плату — условно говоря, украинскую или на 20-30% ниже украинской, — делится Андрей Гайдуцкий.

Хотя предприятия вкладывают средства на старте, например, на размещение такой выборки людей, они получают долгосрочные преимущества.

Важно избежать ошибок США

Как отмечает Гайдуцкий, все развитые страны имеют высокую долю мигрантов в своей структуре населения и еще большую долю мигрантов в рабочей силе.

Итак, если Украина стремится стать развитой страной, мы должны пройти этот путь.

Во-вторых, опыт таких развитых стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Люксембург, Норвегия и Финляндия, показывает, что мигранты могут быть безопасны для страны или региона только при правильном управлении этой безопасностью.

— Как мы видим на примере Соединенных Штатов, Дональд Трамп победил отчасти благодаря антимиграционной риторике. Это связано с тем, что у США были слишком либеральные условия для привлечения иностранцев и их нелегального пребывания в стране. Как следствие, эти люди годами оставались там и стали создавать опасность для общества, — говорит он.

Протестующие держат плакаты во время митинга в поддержку иммигрантов в ответ на новую политику администратора Трампа 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе, ca.

По его словам, в США наибольшее количество мигрантов в мире, из них значительная доля нелегальных мигрантов — более 25%. Одно время там было 13 миллионов нелегалов, а сейчас около 10-11 миллионов.

Первое, на что следует обратить внимание, это безопасность. Лучшие практики в этом аспекте демонстрируют Арабские Эмираты и Катар, где работодатели несут ответственность за привлечение работников из-за рубежа.

Украинцы также должны нести ответственность за приглашенных работников. Соответственно, должна быть установлена система штрафов за несоблюдение правил. Кроме того, ответственность самих мигрантов должна быть четко определена, отмечает Гайдуцкий.

— Неадекватное поведение иностранцев в чужой стране, их отношение к местному населению и работодателям должно караться двумя способами: через систему штрафов и систему депортации, — считает эксперт.

Предпочтительно, чтобы система депортации была максимально быстрой, как это реализовано в Объединенных Арабских Эмиратах. К примеру, в Дубае существует отдельный терминал в аэропорту для депортации. Каждый день могут депортировать до трехсот человек [цифра зависит от времени года и экономического цикла].

После депортации лицо может вернуться в страну, уплатив штраф, но это зависит от серьезности правонарушения.

Кроме того, по словам Андрея Гайдуцкого, местное население также должно нести ответственность за неадекватное отношение к иностранцам, приехавшим работать или отдыхать.

— Не должно быть никаких проявлений расизма. Это касается как физических лиц, так и юридических лиц. Например, ситуация, когда вход в супермаркет разрешен только украинцам, неприемлема и является проявлением расизма. Пока что общество почему-то считает, что рабочие места, экономические ресурсы и возможности должны быть предназначены исключительно для граждан Украины, а не для иностранцев, — считает он.

Но учитывая две негативные тенденции в демографической ситуации — смертность, превышающая рождаемость, и эмиграцию, превышающую иммиграцию или возвращение, мы вынуждены действовать.

— Иначе Украина может оказаться в ситуации, когда все меньше людей заходит в "супермаркет" под названием Украина. В конце концов, мы можем просто закрыть этот "супермаркет", поскольку останутся лишь две категории людей: те, кто умрет или выедет — убежден специалист по миграционной политике.

Украине пора отказаться от предубеждений

Следует отметить, что после падения Советского Союза наша страна внезапно столкнулась с глобальной миграцией. В украинских университетах все чаще можно было увидеть студентов из Африки и Азии, а на заводах тех же трудовых мигрантов.

Но даже сегодня в комментариях к новостям о мигрантах нередко можно встретить волну хейта – их обвиняют в нечистоплотности, лености, наглости, хитрости и даже в нежелании платить штрафы.

Как отмечает в разговоре с "Телеграфом" Гайдуцкий, такие представления украинцев не всегда соответствуют реальности.

— Опыт показывает, что, как правило, из стран выезжают лучшие 10-20% из каждого сегмента профессий. Например, если выезжают сантехники, то это будут самые лучшие сантехники, стремящиеся изменить свою жизнь к лучшему. Они научились языку, заполнили анкеты и получили визы — сделали более 90% населения в их странах, — считает эксперт.

Украинским работодателям не стоит задавать вопрос, нанимать ли украинцев или иностранцев. Их приоритетом должны быть прибыль, уплата налогов, развитие бизнеса и создание добавленной стоимости.

— Если вы разместите заявку на work.ua или robota.ua с требованием "украинец", ни одна рекрутинговая кампания не примет такую заявку, поскольку это первый признак расизма, — напоминает специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры.

Десятки тысяч мигрантов могут пополнить ряды ВСУ?

Вопрос выбора работников именно из Азии имеет простое экономическое объяснение. Средняя заработная плата в Бангладеш составляет около 200 долларов. В Украине эта сумма составляет около 538,81 доллара ( 22 500 грн по состоянию на январь 2025 года – Ред ). Для людей из более бедных стран разница в зарплатах в несколько раз является весомым стимулом.

В то же время специалистам из соседних стран — Румынии, Молдовы или Польши — такие суммы просто не интересны. Тамошние работники и сами ездят в глубь Европы немного заработать.

— В Украине зарплаты выше, чем в 125 странах мира. То есть Украина не является бедной страной в экономическом смысле, особенно по сравнению с другими государствами, — говорит Гайдуцкий.

По его словам, этот факт делает идею привлечения десятков тысяч индонезийцев в ряды украинской армии не только возможным, но и чрезвычайно перспективным.

— К примеру, в Индонезии население превышает 200 миллионов человек, а начальная зарплата новобранца в индонезийской армии составляет около 100 долларов в месяц. Зато островное государство имеет большой опыт в военных конфликтах и может стать ценным ресурсом для Украины. Также привлекать людей можно было бы из других более бедных стран, в том числе из стран СНГ, — отмечает эксперт.

На отдельных отрезках фронта украинские военные зарабатывают 2,5 тысяч долларов на человека, что в 25 раз больше, чем, скажем, у военных в Индонезии.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" отмечает: если бы украинское государство развернуло информационную кампанию и активизировало рекрутинг, это могло бы помочь закрыть определенный дефицит.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

— Мы должны сосредотачиваться не только на построении эффективной системы рекрутинга в Украине, но и на привлечении иностранных специалистов, которые могут усилить разные направления. Речь идет о штурмовиках, артиллеристах, технических специалистах для обслуживания техники и других профессиях, — говорит Коваленко.

У нас есть иностранный легион, в который входят представители из разных стран, включая Колумбию, Испанию, Бразилию и Грузию. У Беларуси есть свой полк — полк Калиновского. А в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект, разрешающий даже людям без гражданства заключать контракт с ВСУ. Итак, у нас уже есть схожий формат.

Другой вопрос состоит в том, что во многих странах найм запрещен. Однако здесь, как говорит военно-политический обозреватель, с нашей стороны мы можем предложить только официальную регистрацию иностранцев. Тогда некоторые страны, возможно, не будут рассматривать это как наемников, а скорее как обычное трудоустройство за пределами родины.

"Зарплаты могут уменьшиться, но цены на продукты тоже"

Правда, большое количество иностранных работников, готовых работать за "копейки", может повлечь за собой демпинг на рынке труда. Миграция всегда влечет за собой сокращение заработных плат.

Однако, как отмечает Гайдуцкий, аномально быстрый рост заработной платы хуже. И это то, что наблюдается в Украине.

— Зарплаты растут значительно быстрее инфляции. Почему? Причина в нехватке рабочих рук. Если так продолжится, многие предприятия могут закрываться и просто переезжать за границу, открываясь в сотнях километров от Украины, например, в Польше. Но там совсем другой экономический и инвестиционный климат, — считает эксперт.

По его словам, экономически обосновано, чтобы зарплаты в Украине росли не больше, чем на уровень инфляции, плюс один-два процента.

— Поэтому, даже если зарубежные специалисты существенно демпингуют наши зарплаты, это приведет к снижению стоимости товаров и услуг. Для потребителей это будет выгодно, для бизнеса тоже. Больше предприятий откроется, поскольку бизнес поймет, что затраты на оплату труда прогнозируемы. Это палка с двумя концами, — убежден Гайдуцкий.

Он заключает: если миграционная политика будет организована правильно и с учетом потребностей страны, такие гости могут стать важным фактором для разрешения демографического кризиса.

Наконец, чиновники уже давно готовят почву для ввоза в Украину трудовых мигрантов. В прошлом году, к примеру, группа народных депутатов, включая представителей президентской фракции "Слуга Народа", внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, призванный усовершенствовать процедуру трудоустройства иностранцев в Украине.

Сейчас иностранец, желающий работать в Украине, вынужден получать разрешения от трех учреждений: Государственного центра занятости, Государственной миграционной службы и консульства Украины в стране своего пребывания.

Однако законодатели предлагают внедрить единое разрешение, которое позволит человеку одновременно жить и работать в Украине. Такой подход отвечает принципам миграционной политики Европейского союза.

Кроме того, предлагается увеличить срок поиска работы: сейчас иностранцы имеют 90 дней с момента получения разрешения на въезд до подписания контракта с работодателем, а законопроект предусматривает 180 дней.