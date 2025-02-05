Палка о двух концах. Экономист назвал плюс и минус трудовой миграции в Украину

Что выгодно для бизнеса – не всегда выгодно для экономики и налогов

Большое количество иностранных работников, готовых работать в Украине за "копейки", может повлечь за собой демпинг на рынке труда, ведь трудовая миграция всегда влечет сокращение зарплат.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий. Он пояснил, что аномально быстрый рост зарплаты хуже. И это то, что наблюдается в Украине.

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— Зарплаты растут значительно быстрее инфляции. Почему? Причина в нехватке рабочих рук. Если так продолжится, многие предприятия могут закрываться и просто переезжать за границу, открываясь в сотне километров от Украины, например, в Польше. Но там совершенно другой экономический и инвестиционный климат, — объясняет эксперт.

По его словам, экономически обосновано, чтобы зарплаты в Украине росли не больше, чем на уровень инфляции, плюс один-два процента.

— Поэтому, даже если зарубежные специалисты существенно демпингуют наши зарплаты, это приведет к снижению стоимости товаров и услуг. Для потребителей это будет выгодно, для бизнеса — тоже. Больше предприятий откроется, поскольку бизнес поймет, что расходы на оплату труда прогнозируемы. Это палка о двух концах, — убежден Гайдуцкий.

Он заключает: если миграционная политика будет организована правильно и с учетом потребностей страны, такие гости могут стать важным фактором для решения демографического кризиса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, откуда могут приехать трудовые мигранты в Украину.