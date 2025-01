Работа для геймеров-студентов. В Украине появилась интересная вакансия с немалой зарплатой

Работать нужно дистанционно

Сейчас на рынке работы в Украине есть немало интересных вакансий с нормальной зарплатой. Так, даже геймеры-студенты могут, играя в игры, зарабатывать деньги.

Соответствующая вакансия размещена на портале поиска работы. Компания ищет людей для работы с онлайн играми, предлагая зарплату до 25 тысяч гривен.

"Мы ищем фармеров и бустеров на временную или постоянную работу. Основное направление компании — фарм игровой валюты в играх вселенной World of Warcraft (The War Within, Hardcore Classic, Cataclysm)", — говорится в сообщении.

Эта работа дистанционна и компания не снабжает нужным компьютером, геймеры должны иметь собственный. Работник также может работать в таких проектах, как Diablo IV, Last Epoch, Path of Exile 2. Но на них у компании нет гайдов и учебного материала.

В вакансии указана зарплата от 10 до 25 тысяч гривен, она зависит и от количества отработанных часов, и от наличия дополнительных заданий.

Работодатель выдвигает следующие требования:

наличие собственного ПК и стабильного Интернета;

опыт в любой ММОРПГ игре не менее 1 года. Также обязателен хотя бы минимальный опыт в выбранном проекте;

усидчивость, стрессоустойчивость и желание учиться новому.

Людей без опыта работодатель просит не беспокоить, ведь компания хочет нанимать уже опытных работников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине студентам предлагают хорошую вакансию. Для работы требуется только телефон.