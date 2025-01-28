Не только сбой в "Дії". Бизнес-эксперт назвала три типичных проблемы с бронированием от мобилизации

Сложности с бронированием сбивают планирование бизнес-процессов

Терцентры комплектования (ТЦК) и соцподдержки часто имеют недоразумения с гражданами, вызванные нежеланием работников ТЦК идти на цивилизованную коммуникацию. К примеру, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко сообщил о факте мобилизации забронированного работника. В Николаевском ТЦК, оказавшемся в эпицентре скандала, потом оправдывались, мол, возник технический сбой. Но аргументы забронированного, очевидно, были проигнорированы.

Однако это далеко не все проблемы бронирования по-украински. Есть и много более мелких проблем. О трех из них " Телеграфу" рассказала заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская.

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— Компании сталкиваются с тем, что "ДіЯ" неправильно считает квоту (количество сотрудников, которых можно забронировать на предприятии. — Ред.). Также имеется отсутствие понимания возможности получения бронирования ограниченно годными лицами, которые не успели пройти ВВК. Направить на ВВК может только ТЦК и получить это направление может быть очень сложно.

Кроме этого, существует проблема в бронировании работников постоянных представительств в Украине, поскольку бронирование проходит через "ДіЯ", а представительства не имеют такой возможности (из-за особенностей сведений о таких компаниях и их реестре). Это усложняет планирование бизнес-процессов, а к таким представительствам, в частности, относятся компании сферы здравоохранения, которые являются критическими, — подчеркнула Светлана Михайловская.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему с бронированием фермеров возникают проблемы.