Співробітники ще однієї галузі можуть отримати броню від мобілізації

Йдеться про працівників комунальної сфери

Співробітники теплових компаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати броню від мобілізації. Йдеться про три чверті військовозобов’язаних працівників на підприємстві.

Відповідне доручення Кабінету міністрів було надано за рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО), яке президент Володимир Зеленський підписав 5 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна.

Такі підприємства тепер мають можливість забронювати своїх працівників, але не більше 75% від загальної кількості військовозобов’язаних у компанії.

Крім того, РНБО доручила Кабміну удосконалити критерії для визнання критично важливими оборонних компаній.

Йдеться про підприємства, установи та організації, уповноважені військовим відомством на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони.

Також до них належать підприємства, які виробляють та постачають товари або надають послуги військовим частинам Збройних сил України, іншим військовим формуванням або військовим вищим навчальним закладам.

Нагадаємо, працівники підприємств, які вважаються важливими для економіки чи безпеки країни, мають право на броню від мобілізації. Однак у цьому питанні є свої винятки.

Раніше "Телеграф" писав, чи бронюватимуть "обмежено придатних" чоловіків, які не пройдуть ВЛК у лютому. Відповідно до чинного законодавства, всі бронювання військовозобов’язаних діють до 28 лютого 2025 року.