Lifecell поднимает тарифы: есть ли что-то доступное для пенсионеров

Связь для украинцев будет недешевой

В Украине поднялись тарифы на услуги мобильных операторов. Сначала это сделали "Киевстар" и "Vodafone", однако недавно о повышении тарифов сообщил и Lifecell.

Сейчас на сайте оператора доступно для подключения сразу несколько тарифов. Но для мобильных телефонов могут подойти только два и там тоже есть нюансы.

При переходе на главную страницу сайта можно увидеть следующую картину.

Те, кто первым делом обратил внимание на цифру 90 гривен, быстро разочаруются, когда поймут, что тариф предназначен для обслуживания GPS-сигнализации, но не для звонков.

А вот самым дешевым "настоящим" тарифом является "Макси" за 190 гривен на четыре недели. Однако и тут есть подвох — этот тариф работает лишь для тех абонентов, которые перенесли номер от других абонентов.

Стандартная же стоимость будет составлять 300 гривен за четыре недели пользования. Чтобы немного сбросить цену, можно привязать номер к паспортным данным, в таком случае платить придется 250 гривен.

Стоит отметить, что абонентам, которые уже длительное время пользуются "Lifecell" компания предусмотрела большие скидки. В качестве благодарности за поддержку мобильный оператор готов снизить цену на 20% на три пакета услуг на выбор абонента.