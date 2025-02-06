В Киеве бесплатно сдается двухкомнатная квартира, но есть условие

Владельцы ищут ответственного мужчину

Нестандартное предложение аренды жилья появилось в Киеве вблизи станции метро "Лукьяновская". Владельцы двухкомнатной квартиры готовы отдать ее в безвозмездное использование арендаторам с золотыми руками.

Вместо денег от будущих жильцов требуют только одно – сделать ремонт. Все расходы на строительные материалы берут на себя владельцы жилья. Соответствующее объявление размещено на olx.ua.

Квартира находится на третьем этаже (а по плану на пятом, смотреть на фото, — Ред.) пятиэтажной кирпичной "хрущевки" по улице Якира (Деревлянская). От станции метро до дома можно дойти за 10-15 минут. Общая площадь дома составляет 45 квадратных метров, кухня – 8 квадратных метров.

Владельцы ищут ответственного мужчину, возможно, с женой или другом, который имеет опыт в ремонтных работах и ведет здоровый образ жизни. Квартира имеет раздельную планировку, отдельный санузел и балкон. В доме есть все необходимые коммуникации: электричество, газ, центральное водоснабжение и канализация.

Район отличается развитой инфраструктурой – в пешей доступности расположен парк, детский сад, отделение почты и остановки общественного транспорта. У дома есть место для парковки автомобиля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харькове сдают треш-квартиру за копейки. Но она находится в ужасном состоянии.