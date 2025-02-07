Стало известно, сколько нардепов поехали в Вашингтон: сколько это стоит и кто может позволить

Спикер Верховной Рады озвучил количество нардепов, которые поехали в США

Украинские топ-чиновники и "первые лица" страны поехали с визитом в США после инаугурации Дональда Трампа. В делегацию вошло около 100 человек, 37 из которых — народные депутаты.

Об этом в комментарии для украинской редакции "Радио Свобода" рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он отметил, что половину делегации составляют члены "монобольшинства", т.е, "Слуги народа", а половину — оппозиционные депутаты.

При этом Стефанчук заверил, что все депутаты находятся там "не за государственные средства, а поехали туда за свой счет".

Кто полетел в США

Журналист Дмитрий Гордон опубликовал на своей странице в Telegram имена всех топ-представителей Украины, которые поехали в США. Все эти люди присутствовали на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии, на котором выступил Дональд Трамп:

митрополит ПЦУ Епифаний;

экс-президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко с супругой Мариной;

экс-премьер-министр Украины, нардеп от "Батьківщини" Юлия Тимошенко;

нардепы Оксана Дмитриева ("Слуга народа") и Дмитрий Разумков (внефракционный, бывший глава Верховной Рады Украины, глава межфракционного объединения "Розумна політика");

нардеп Леся Забуранная ("Слуга народа");

нардеп Алексей Устенко ("Слуга народа");

нардеп Оксана Савчук (внефракционная, член ВО "Свобода");

нардеп Ростислав Тистык ("Слуга народа"), Оксана Продан (представительница Ассоциации городов Украины), журналистка Юлия Забелина (NV);

бизнесмен Андрей Мацола, нардеп Иван Крулько ("Батьківщина");

боксер Александр Усик с женой Екатериной.

Какая ЗП у нардепов в 2025 году

Официальная зарплата народных депутатов в 2025 году составила ориентировочно 40 тысяч гривен в месяц. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Юрчишин, сообщает "ТСН".

"Телеграф" решил разобраться, смогли ли бы они позволить себе такую поездку в личных целях. Так, если взять билет на поезд из Киева до Варшавы, а потом сесть на самолет до Вашингтона, то билеты обошлись бы в сумму от 20 тысячи гривен. Если же выбрать перелет самым коротким маршрутом, то сумма уже вырастет до 33 тысяч гривен. А если брать билеты на конкретные даты или не эконом-классом, то цена может быть еще в разы выше.

Так, для поездки каждого нардепа эконом-классом нужно потратить половину его зарплаты. А на поездку 37 нардепов потратили более 750 тысяч гривен.

Сколько стоит съездить из Киева в Вашингтон в 2025 году

Ранее "Телеграф" писал, что Трампу хотят в третий раз объявить импичмент.