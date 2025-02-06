Трампу хотят в третий раз объявить импичмент. В чем его обвиняют

Предложения Трампа ожидаемо раскритиковала Демократическая партия США

Конгрессмен из Демократической партии Эл Грин предложил объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Причиной стали планы политика взять под контроль Сектор Газы.

Об этом сообщает The Hill. Отмечается, что соответствующее заявление Грин сделал на заседании палаты 5 февраля.

Конгрессмен Эл Грин инициировал процедуру импичмента и обвинил Трампа в "коварных действиях".

Движение по поводу импичмента президента началось. Я встаю, чтобы объявить, что подаю статьи об импичменте против президента за предложенные коварные действия и совершенные коварные действия,

Дональд Трамп 4 февраля публично признал, что планирует превратить Сектор Газа в "ближневосточную ривьеру". Президент США также намекает, что предварительно хочет переселить палестинцев.

Эти предложения Трампа ожидаемо раскритиковала Демократическая партия США – в частности, Эл Грин назвал идею "этнической чисткой".

Этническая чистка – это не шутка, особенно когда она поступает от президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире, когда он способен совершенствовать то, что он говорит, этническая чистка в Газе – это не шутка, и премьер-министру Израилю должно быть стыдно, зная историю своего народа,

Стоит отметить, что идею превращения Сектора Газы в "первоклассный объект недвижимости" Трамп якобы обсуждал с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Подобные идеи американский президент высказывал и в Одессе и Северной Корее, рассматривая их перспективы для развития недвижимости.

Добавим, Трамп стал первым президентом США, которому импичмент объявляли дважды. Впервые за импичмент Трампа нижняя палата Конгресса США проголосовала 18 декабря 2019 года, обвиняя его в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, однако Сенат оправдал президента.

Второй импичмент Дональду Трампу, 45-му президенту США, Палата представителей объявила 13 января 2021 года, за неделю до истечения срока его президентских полномочий. Резолюцию с провозглашением импичмента поддержали 232 представителя Палаты, в том числе 10 от Республиканской партии. 197 членов нижней палаты, представлявших Республиканскую партию, выступили против.

Ранее "Телеграф" писал, что Вашингтон стремится к подписанию нового "ядерного соглашения" с Тегераном. Договор хотят заключить, чтобы предотвратить возможность получения Ираном оружия массового поражения.