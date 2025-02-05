В Украине впервые водителя лишили прав из-за проблем с ТЦК. Сколько нельзя будет ездить

В судах находится по меньшей мере 41 дело

В Украине зафиксировали первый случай, когда человека ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил воинского учета. Такое решение вынес суд в Ровенской области на обращение ТЦК.

Об этом сообщает Опендатабот. Водитель будет ограничен в праве управления транспортными средствами пока он не выполнит требования ТЦК или пока это требование не будет отозвано.

Кроме того, в настоящий момент в судах находится по меньшей мере 41 дело по ограничению прав на управление авто из-за нарушения правил военного учета. Однако в большинстве случаев суды возвращают дела. Впрочем, это связано только с проблемами в оформлении исков, в частности неуплатой ТЦК судебного сбора.

По мнению адвоката Валентины Слободянюк, это может быть связано с тем, что ТЦК могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам — ведь нововведения в законодательство о мобилизации прошли в середине 2024 года.

"Следует понимать, что эта ситуация временная — поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах", — комментирует она.

Напомним, ранее мы писали о том, как и когда у мужчины могут забрать водительское удостоверение из-за нарушения правил военного учета.