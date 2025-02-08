Достройка Хмельницкой АЭС имеет решающее значение для восстановления Украины - нардеп

Уже на следующей неделе парламент должен принять закон о закупке двух атомных реакторов в Болгарии.

Достройка двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции будет иметь решающее значение для послевоенного восстановления Украины. Об этом заявила глава подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб.

"Достройка двух энергоблоков имеет решающее значение для послевоенного восстановления Украины, ведь для развития новых производств и восстановления инфраструктуры нужны значительные энергетические ресурсы. Без достаточной генерации электроэнергии невозможно обеспечить стабильный экономический рост", — написала она.

Нардепка рассказала, что уже на следующей неделе парламент должен принять закон о закупке двух атомных реакторов в Болгарии, что станет важным шагом по укреплению энергетической независимости.

"Атомная энергетика – ключевой двигатель экономики. Даже по возвращении ЗАЭС под контроль Украины достройка двух новых энергоблоков остается стратегической необходимостью", — подчеркнула Гриб.

Она добавила, что атомная энергетика активно развивается по всему миру и поэтому Украина также должна заниматься ее развитием.

Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", 80% украинцев поддерживают окончание строительства Хмельницкой АЭС. Ранее Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов содействовать достройке Хмельницкой АЭС.