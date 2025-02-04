В МАГАТЭ поддержали достройку Хмельницкой АЭС: это мудрое решение для Украины

Соответствующее заявление сделал Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) поддерживает стремление Украины завершить строительство двух атомных энергоблоков на Хмельницкой АЭС и считает это мудрым и своевременным решением для Украины.

Об этом во время визита в Украину сообщил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси.

"Мы считаем, что в случае Украины — это мудрое решение, поскольку, как мы видим сегодня, ядерная энергетика стала позвоночником, который поддерживал экономику страны в течение очень тяжелого периода, тяжелейшего, который может пережить любая страна — войны", — отметил Гросси.

Он отмечал, что блоки Хмельницкой станции находятся на высокой степени готовности и туда уже приложены значительные усилия и инвестиции.

Во время встречи с главой МАГАТЭ Гросси Президент Украины Владимир Зеленский также отметил важность достройки энергоблоков и призвал Парламент принять необходимые решения как можно скорее.

"Мы сегодня говорили о двух блоках, которые могут быть добавлены в нашу атомную генерацию. Это действительно будет большой вклад в стабильность энергосистемы страны. И сейчас мяч, вы знаете, на стороне украинского парламента. Мы здесь единственные из МАГАТЭ, что парламентарии должны очень быстро принять решение. У нас есть такая возможность обеспечить Украину двумя дополнительными блоками", — заявил Президент.

Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что Агентство готово оказать необходимую техническую поддержку в процессе реализации проекта и уже приступило к работе в этом направлении.

"Агентство, конечно, готово, и мы уже приступили к некоторой аналитической работе над конкретными областями, где мы могли бы дать оценку безопасности этого проекта", — отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Напомним, энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 – на 25%. В апреле правительство Украины одобрило проект достройки станции. Согласно планам правительства, энергоблок №3 будет подключен к сети всего через 3 года.