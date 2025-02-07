"Не будут тебя видеть". В Одессе гадалка предлагает заговоры против ТЦК (фото)

Она пишет, что имеет дар предсказаний

В Одессе появилось мошенническое объявление об услугах "ясновидицы". Она якобы может оградить от работников ТЦК из-за "магических ритуалов".

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы Одессы. Там показали фотографии.

Женщина обещает, что после ее "заговора" работники ТЦК якобы не заметят человека. Также она уверяет, что может предусматривать ранения и обстрелы.

"Сильный экстрасенс и белый маг! Работа по старинным обрядам! Сниму порчу, сглаз, любовная магия, заговор от ТЦК (морок, не будут видеть тебя), могу предсказать ранение или прилет", — говорится в ее объявлении.

Дополнительно мошенница предлагает традиционный набор услуг: снятие порчи, сглаза и любовные привороты.

Обратите внимание, что единственный законный способ решения вопросов по призыву – через официальные государственные органы.

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