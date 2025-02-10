Возможно ли окончание войны в 2025: объяснили в ГУР и ЦПД

У России ресурсы еще есть

Война в Украине вряд ли закончится в 2025 году, потому что Россия делает все, чтобы иметь ресурс воевать еще и в 2026 году. Украина прилагает максимум усилий, чтобы приблизить мир.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко. По его словам, глава РФ Владимир Путин пытается снизить количество будущих санкций.

"У Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведка имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года. У Путина увеличивают расходы на пропаганду, в частности на работу в Европе, Ближнем Востоке, а также пытаются лоббировать решение об избежании", — идет речь в сообщении.

Приблизительно такое же мнение высказал и представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов. Он считает, что ждать скорого завершения войны не следует.

"Украинцам не стоит ждать окончания войны в ближайшее время, но работа над этим ведется", — сказал Юсов

Он настаивает, что необходимо сосредоточиться на том, как максимально эффективно приблизить мир. Юсов сравнил заявление некоторых нардепов о мире в ближайшее время с "гаданиями на картах таро".

"Расслабляться нельзя. Мы не можем сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Надо работать и помогать, дипломаты это делают на своем фронте, а ВСУ на своем", — подчеркнул представитель ГУР.

Он также отметил, что после завершения войны военное положение не будет отменено через три месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог готовится представить главе Штатов Дональду Трампу несколько вариантов, как можно завершить войну в нашем государстве.