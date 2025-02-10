Чи можливе закінчення війни у 2025: пояснили у ГУР та ЦПД

У Росії ресурси ще є

Війна в Україні навряд чи закінчиться у 2025 році, адже Росія робить усе, щоб мати ресурс воювати ще й у 2026 році. Україна докладає максимум зусиль, аби наблизити мир.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, очільник РФ Володимир Путін намагається зменшити кількість майбутніх санкцій.

"Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати і розвідки мають задачу зробити все, аби Росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року. В Путіна збільшують витрати на пропаганду, зокрема на роботу в Європі, Близькому Сході, а також намагаються лобіювати рішення щодо уникнення додаткових санкцій", — йдеться у повідомленні.

Приблизно таку ж думку висловив і представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов. Він вважає, що очікувати швидкого завершення війни не слід.

"Українцям не варто очікувати закінчення війни найближчим часом, але робота над цим ведеться", — сказав Юсов

Він наполягає, що наразі необхідно зосередитися на тому, як максимально ефективно наблизити мир. Юсов порівняння заяви деяких нардепів про мир найближчим часом з "гаданням на картах таро".

"Розслаблятись не можна. Ми не можемо сісти біля телевізора і чекати гарних новин. Треба працювати і допомагати, дипломати це роблять на своєму фронті, а ЗСУ на своєму", — наголосив представник ГУР.

Він також зауважив, що після завершення війни воєнний стан не скасують через три місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог готується представити очільнику Штатів Дональду Трампу кілька варіантів, як можна завершити війну в нашій державі.