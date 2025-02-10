Прикрывался инвалидом, чтобы уехать за границу, но попался. Что решил суд

Пограничники разоблачили подлог удостоверения об инвалидности

Попытка уехать за границу по поддельному удостоверению закончилась штрафом для жителя Львовщины. Мужчина пытался обмануть пограничников, вписав себя попечителем в документы лица с инвалидностью.

За это нарушение суд назначил ему штраф почти в 12 тысяч гривен. Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.

Инцидент произошел 27 января в пункте пропуска "Шегини". Нарушитель заранее получил настоящее удостоверение о государственной социальной помощи от лица с инвалидностью второй группы. В документе он собственноручно дописал себя как законного представителя владельца удостоверения.

В ходе проверки документов на границе пограничники обнаружили подлог. По данным суда, мужчина планировал таким образом получить право на выезд за пределы Украины во время действия военного положения.

Обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Суд учел, что нарушитель ранее не имел судимостей, имеет на иждивении малолетнего ребенка и положительно характеризуется по месту жительства. Также после совершения правонарушения мужчина перечислил 2000 гривен в поддержку ВСУ.

За подделку документа и попытку его использования суд назначил нарушителю штраф в размере 11 900 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что по делу мажорного копа Манасяна поставили точку. Уже известно, что разрешил суд.