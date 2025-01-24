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Мемориал с арками и большим портретом: как выглядит могила первого погибшего из "Небесной сотни" Сергея Нигояна

Автор
Галина Струс
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Сергей Нигоян стал одним из первых погибших из "Небесной сотни"
Сергей Нигоян стал одним из первых погибших из "Небесной сотни". Фото Коллаж "Телеграф"

Во время Революции Достоинства парню было всего 20 лет

Сергей Нигоян — один из первых погибших на Евромайдане протестующих, который был известен, наверное, всем украинцам. Ему было всего 20 лет и он отдал свою жизнь за Украину во время Революции Достоинства — в ночь на 22 января 2014 года.

"Телеграф" решил вспомнить, что известно про Сергея Нигояна и как выглядит его могила в родном селе на Днепропетровщине.

Сергей Нигоян

Сергей Нигоян — первый из "Небесной сотни"

Сергей Нигоян — украинский активист, который погиб во время столкновений протестующих с силовиками во время Революции Достоинства в 2014 году. Он родился 2 августа 1993 года в селе Березноватовка на Днепропетровщине. Посмертно получил звание Героя Украины.

Сергей Нигоян могила

Известно, что Сергей Нигоян жил в селе Березноватовка с родителями, которые переселились в Украину из-за войны в Нагорном Карабахе. Известно, что в 2011 году парень поступил в Днепродзержинский колледж физического воспитания, откуда он был отчислен в 2013 году. Он активно занимался каратэ, в 2012 году занял третье место на чемпионате Днепродзержинска по киокушин-кан каратэ. Также увлекался радиотехникой.

Сергей Нигоян могила

8 декабря 2013 года он отправился в Киев поддержать активистов Майдана, и погиб от двух огнестрельных ранений на ул. Грушевского. В то время в сети набрало популярности видео, на котором Сергей Нигоян на фоне баррикад читает поэму "Кавказ" Тараса Шевченко.

Похоронили активиста Сергея Нигояна в родном селе Березноватовка. На месте захоронения со временем появился мемориал с архитектурными арками и памятником. Этот памятник состоит из двух частей — на одной изображен Сергей в полный рост на фоне Майдана Независимости в Киеве, а на второй — портрет погибшего, надпись "Герой Украины" и стих, посвященный Сергею.

Сергей Нигоян могила

Из сообщений в СМИ становится понятно, что память героя почитают в каждую годовщину его смерти. Около мемориала собираются родственники, односельчане, представители местных властей и просто неравнодушные люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила военного пилота "Джуса" и наказали ли вандала. Ее несколько раз грабили и оскверняли.

Теги:
#Евромайдан #Сергей Нигоян #Небесная сотня