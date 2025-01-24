Мемориал с арками и большим портретом: как выглядит могила первого погибшего из "Небесной сотни" Сергея Нигояна

Во время Революции Достоинства парню было всего 20 лет

Сергей Нигоян — один из первых погибших на Евромайдане протестующих, который был известен, наверное, всем украинцам. Ему было всего 20 лет и он отдал свою жизнь за Украину во время Революции Достоинства — в ночь на 22 января 2014 года.

"Телеграф" решил вспомнить, что известно про Сергея Нигояна и как выглядит его могила в родном селе на Днепропетровщине.

Сергей Нигоян — первый из "Небесной сотни"

Сергей Нигоян — украинский активист, который погиб во время столкновений протестующих с силовиками во время Революции Достоинства в 2014 году. Он родился 2 августа 1993 года в селе Березноватовка на Днепропетровщине. Посмертно получил звание Героя Украины.

Известно, что Сергей Нигоян жил в селе Березноватовка с родителями, которые переселились в Украину из-за войны в Нагорном Карабахе. Известно, что в 2011 году парень поступил в Днепродзержинский колледж физического воспитания, откуда он был отчислен в 2013 году. Он активно занимался каратэ, в 2012 году занял третье место на чемпионате Днепродзержинска по киокушин-кан каратэ. Также увлекался радиотехникой.

8 декабря 2013 года он отправился в Киев поддержать активистов Майдана, и погиб от двух огнестрельных ранений на ул. Грушевского. В то время в сети набрало популярности видео, на котором Сергей Нигоян на фоне баррикад читает поэму "Кавказ" Тараса Шевченко.

Похоронили активиста Сергея Нигояна в родном селе Березноватовка. На месте захоронения со временем появился мемориал с архитектурными арками и памятником. Этот памятник состоит из двух частей — на одной изображен Сергей в полный рост на фоне Майдана Независимости в Киеве, а на второй — портрет погибшего, надпись "Герой Украины" и стих, посвященный Сергею.

Из сообщений в СМИ становится понятно, что память героя почитают в каждую годовщину его смерти. Около мемориала собираются родственники, односельчане, представители местных властей и просто неравнодушные люди.

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