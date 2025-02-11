Исчезают уникальные летучие мыши Украины: ночной малыш с большими ушами под угрозой

Несмотря на свои огромные уши и уникальную способность к эхолокации, эти загадочные ночные создания требуют особой охраны.

Ушан австрийский (Plecotus austriacus) – это вид рукокрылых, отличающийся своими большими ушами. Эти редкие животные находятся под охраной в Украине, в частности, в заповедниках Карпатского региона, Расточья, Подолья и Крыма.

Общие характеристики летучих мышей

Летучие мыши – один из самых загадочных рядов млекопитающих, ведущих сокровенный образ жизни.

Большинство летучих мышей, в том числе проживающие в Украине, являются насекомоядными. За сутки летучая мышь может съесть насекомых общим весом до 2/3 от собственного веса.

Летучие мыши обладают уникальной способностью к эхолокации, что позволяет им ориентироваться и охотиться в темноте, издавая серии ультразвуков и воспринимая эхо.

Эти млекопитающие способны к гипотермии, ежедневно впадая в состояние глубокого физиологического сна, снижая температуру тела до температуры окружающей среды.

Летучие мыши рожают только одно, редко двое малышей.

При своих малых размерах, летучие мыши живут относительно долго, до 10-15 лет, что компенсирует их низкую плодовитость.

Отдыхают летучие мыши вверх ногами, устроившись в щели скал, деревьев или зацепившись когтями за выступы.

Угроза исчезновения и охранного статуса

Ушан австрийский имеет природоохранный статус "Редкий" в Украине. Общая численность вида очень низкая. Известно лишь около 50-70 находок, что составляет до 1% всех учтенных летучих мышей. Общий размер популяции оценивается в несколько тыщ особей. Среди причин изменения численности сокращение площади старых лесов и уничтожение дуплистых деревьев.

Важной мерой для сохранения вида является создание больших заповедных массивов в зоне широколиственных лесов Карпат и Подолья. А также надлежащая охрана подземных местонахождений.

Охрана и попечительство

Если вы увидите ушана австрийского, не стоит пугаться, ведь это животное, вероятнее всего, напугано еще больше и нуждается в заботе. Важно помнить о необходимости сохранения их природной среды обитания и защиты от факторов, угрожающих их выживанию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уникальные птицы Карпат также борются за выживание. Они жили еще при мамонтах.