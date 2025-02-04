"Я им точно не подхожу": Зеленский объяснил, кого бы Путин хотел видеть на его месте

Зеленский напомнил, чем завершилось для Медведчука служение Путину

Украина готова вести переговоры о завершении активной фазы войны, поскольку она стремится к миру больше, чем кто-либо другой. Однако россиянам переговоры не нужны – обитатель Кремля Владимир Путин хочет не мира, а уничтожения Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану. Он отметил, что россиянам во главе Украины нужна своя марионетка, поэтому они пытаются подвергать сомнению легитимность украинского президента.

"Россияне не хотят закончить войну, поэтому я им точно не подхожу, потому что им нужен здесь свой человек-марионетка", – отметил он.

Зеленский добавил, что Путин хотел видеть на месте президента Украины своего кума Виктора Медведчука. Российский агент и слуга Кремля тот выполнял бы все указания из Кремля, как это делают гауляйтер Чечни Кадыров, или самопровозглашенный "президент" Беларуси Лукашенко.

"Когда началась война, Путин передавал свои ультиматумы через ОПЗЖ, а Медведчук и его коллеги требовали, чтобы Украина отошла Путину… Медведчук правил бы в Украине. Было бы как в Беларуси или Чечне, а я бы сбежал за границу. В результате мы арестовали Медведчука и обменяли на 200 военных", – резюмировал президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем он ответил на вопрос о положении дел на фронте, зависимости от западной помощи, а также развеял некоторые российские нарративы. "Телеграф" приводит главные заявления из этого интервью.