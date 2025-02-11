Одесская полиция хочет потратить более 2 млн на мигалки и сирены: объявлен тендер

Насколько оправданы такие расходы, остается только догадываться

В Одессе, где планируют потратить более миллиона гривен на борьбу с крысами и насекомыми, правоохранители решили заплатить более 2 млн грн бюджетных средств за мигалки и сирены.

На третий год полномасштабной войны Управление полиции охраны в Одесской области объявило немалый тендер. Об этом свидетельствуют данные на портале Prozorro.

На сайте отмечается, что заявки можно подавать до 19 февраля 2025, в этот день и состоится аукцион. Ожидаемая стоимость – 2 723 800 грн.

Предмет закупки – приборы звуковой и визуальной сигнализации. Речь идет о проблесковых маячках и звуковых сигналах, то есть сиренах.

Срок поставки товаров 31 декабря 2025 года.

Напомним, Криворожский городской отдел Управления полиции охраны Украины в Днепропетровской области намерен потратить немалую сумму на закупку головных уборов для своих сотрудников.

В Киеве планируют потратить более 5 млн грн на 3 внедорожника. На третий год полномасштабной войны государственное учреждение "Госгидрография" объявило немалый тендер.

Тем временем Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета намерен потратить около 100 тысяч гривен из бюджета на предоставление услуг по выплате и доставке денежной помощи.