Третья мировая реальна: военный эксперт объяснил, чем опасно "перемирие" в Украине

Россия еще не полностью израсходовала советские запасы, а потому может быстро восстановить свои потери

В случае прекращения огня в Украине, россияне смогут всего за год накопить военный потенциал куда более существенный, чем у них был в феврале 2022 года. Нельзя исключать, что Кремль после оценки этой силы захочет вновь начать войну, но на этот раз уже против Европы.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Facebook. По его словам, навязывая Украине перемирие Европа приближает Третью мировую войну.

По его словам, благодаря передышке, у россиян за год может накопиться:

4,5 тысячи танков;

9-10 тысяч боевых машин;

5 тысяч единиц артиллерии;

около 10 миллионов боеприпасов;

1,1 — 1,2 миллиона солдат.

Что касается ракет, то речь идет о:

Х-101/555 – от 800 до 1000;

3М14 КРМБ "Калибр" – от 300 до 400;

9М723 ОТРК "Искандер" – от 250 до 350;

Х-47М2 "Кинжал" – 50-70;

3М22 "Циркон" – 15-20.

"И вот возникает вопрос: кто из мировых политиков может поручиться за то, что через год такого "перемирия" Владимир Путин, увидев потенциал своей армии, превышающий то, что было в 2022 году в разы, не захочет повторить "движуху"? Причем не только в Украине, но и нанести удар по Европе?", — написал Коваленко.

Он также рассмотрел один из сценариев возможного вторжения в Европу — по Сувалкскому коридору через Литву в Калининградскую область. По его словам, это около сотни километров, если считать по трассы. В более ранних планах России, на эту операцию отводилось 48 часов, после чего пойду закрепление позиций, формирование флангов и создание зоны безопасности.

Однако после начала вторжения в Украину, российский военный потенциал был утрачен и возможность быстрого захвата стран Балтии была потеряна. Впрочем, если у Путина окажется ударный потенциал, который в несколько раз превышает то, что у него было в 2022 году, то планы по захвату коридора вновь могут стать актуальными.

Коваленко отмечает, что Польша не готова к войне против превосходящего по численности противника, обладающего полным пренебрежением к жизням своих солдат, не имеет нормальных линий обороны и будет испытывать большие проблемы с переброской войск из-за огромного потока беженцев, которые заблокируют ключевые трассы. В то же время, россиян эти заторы не остановят, поскольку они уже привыкли давить и расстреливать все, что им встретится на пути.

При этом эксперт добавил, что для Путина не составит труда выделить сотню-другую тысяч человек на захват стран Балтии, а налаженная система мобилизации сможет компенсировать потери личного состава в первые же месяцы.

"Навязывая Украине "перемирие", Европа лишь приближает войну на своей территории – приближает Третью мировую войну. Страны ЕС, особенно граничащие с Россией, не в безопасности", — написал он, подчеркнув, что мир с недобитым врагом приведет лишь к еще большей войне.

Как сообщалось ранее, немецкие эксперты говорят, что россиянам будет достаточно 1-3 года, чтобы представлять серьезную угрозу для НАТО.